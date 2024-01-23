Abdülkerim Bardakcı kaç maç yok, ne zaman, dönecek? Abdülkerim Bardakcı sakat mı?

Galatasaray Kulübü, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Peki, Abdülkerim Bardakcı kaç maç yok, ne zaman, dönecek? Abdülkerim Bardakcı sakat mı?

ABDÜLKERİM BARDAKCI KAÇ MAÇ YOK, NE ZAMAN, DÖNECEK?

Açıklamada "Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

29 yaşındaki milli oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.