Bilim İnsanları Yapay DNA Üretmenin Peşinde

Bilim adamları uzun süredir yapay DNA üretmek için çalışmalar yapıyor. Sonunda özel proteinler oluşturarak yeni nükleotidlerle DNA üretebildiler. Bu atılım, belirli hastalıklar için yeni ilaçların tasarlanmasına olanak sağlayacak.

DNA yaşamın yapı taşıdır. Genetik alfabe yalnızca nükleotidlerden meydana geliyor. Bu biyokimyasal yapı taşları tüm DNA türlerini içeriyor. Bilim insanları uzun süredir çalışan yapay DNA oluşturmanın mümkün olup olmayacağını araştırıyordu. Artık bu atılım sayesinde bilim dünyası bu sorunun cevabı alacak. İşte detaylar…

Bilim adamları yapay DNA üretmenin peşinde!

Araştırmacılar uzun süredir yapay DNA üretmek için deneyler yapıyordu. Nihayet araştırmacıların çalışmaları meyvesini verdi. Sonunda bilim adamlarının özel proteinler oluşturdular. Bu sayede yeni nükleotidlerle DNA üretebildiler. Böylece belirli hastalıklar için yeni ilaçlar tasarlayacaklar.

Yapay DNA oluşturmak, birçok önemli kullanıma kapı açacak. Çalışmanın kıdemli yazarı Ph.D. Dong Wang, yaptığı bir paylaşımda genetik kodu genişletebilmenin önemine dikkat çekti. Ayrıca "Laboratuvarda sentezleyebileceğimiz molekül aralığını çok iyi bir şekilde çeşitlendirebileceğini" ekledi.

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Wang, Ph.D. Steven A. Benner ve Ph.D. Dmitry Lyumkis bu önemli çalışmayı birlikte yürüttü. Üç yazarın çalışmasının neticesinde yalnızca yapay DNA oluşturulmayacak. Aynı zamanda yapay nükleotidler oluşturacak. Bu yapay nükleotidler sayesinde de DNA oluşturabilecek. Bu sayede mücadele edilmesi zor olan belirli hastalıkların tedavisinde kullanılacak özel proteinlerin oluşturulacak.

Araştırmacılar, aynı sentetik baz çiftlerini kullanarak, sistemden yararlanabileceklerini söylüyor. Bunu yaparken aynı geometriyi kullanacaklar. Ayrıca DNA'yı yöneten sistem çok etkili. Bu yöntem sayesinde onu taklit etmek daha kolay hale gelecek. Bununla birlikte bu yöntem transkripsiyon ve çeviride ciddi hataların oluşmasının önüne geçecek.

Bu araştırmada bilim insanları, iki yeni çifti genetik alfabeye dahil eden bir sistem kullandılar. Araştırmacılar, bu sisteme Yapay Olarak Genişletilmiş Genetik Bilgi Sistemi (AEGIS) adını veriyor. Bu sistemi daha önce ilk kez NASA kullandı. Bu sistem sayesinde NASA, uzaylı yaşamın nasıl gelişmiş olabileceğini anlamaya çalıştı.