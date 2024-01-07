Didim'de kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu

Faber Mermer Yönetim Kurulu Üyesi, evli ve 2 çocuk babası Yasin Cinkaya, 13 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında Didim ilçesindeki marinadan 'FBR' isimli teknesi ile denize açıldı. Bir süre sonra Cinkaya'dan haber alamayan ailesi, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Akbük açıklarında yapılan arama sonucunda Cinkaya'nın teknesi, otomatik pilotta motoru çalışır halde bulundu ancak kendisine ulaşılamadı. Cinkaya'nın cep telefonu ile özel eşyaları da teknede bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince tekne marinaya çekildi, inceleme yapıldı. Cinkaya için hem denizden hem havadan hem de karadan arama çalışmaları başlatıldı; ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Bölgede karadan ve havadan arama çalışmaları sürerken, Yunanistan'ın Samos Adası sahilinde bir erkek cesedi bulunduğu yönünde bilgi geldi. Cesedin Cinkaya'ya ait olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

AVUKATTAN YENİ AÇIKLAMA

Cinkaya Ailesi'nin avukatı Harun Ümit Eren, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Müvekkilimizin yakınları, 17 Aralık 2023 Pazar günü öğlen saatlerinde Samos Adası'nda bulunan Mavrikos Mykalis Sahili'nde cansız bir erkek cesedinin bulunmasıyla ilgili bilgi edinmiştir. Bunun üzerine Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine haber verilmiş, ceset otopsi ve kimlik tespiti için Samos' ta hastaneye nakledilmiştir. Bu süreçte önceki dönem Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakan Yardımcımız Ahmet Yıldız ile görüşmeler gerçekleştirilmiş olup Yunanistan Büyükelçiliği Rodos Başkonsolosu ve üst düzey yetkililer, olayı yakından takip ettiklerini belirterek müvekkil yakınlarına bilgi vermişlerdir. Bu süre zarfında, Konsolosluk aracılığıyla iletişime geçilen Yunan yetkililer, Interpol aracılığıyla resmi bir yazı göndererek iş birliği talebinde bulunmuşlardır. Durumun aciliyeti gereği, müvekkil yakınları, bu sabah erken saatlerde Didim Devlet Hastanesi'ne giderek İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere DNA testi için kan, saç kılı ve tükürük örnekleri vermişlerdir. Ailenin temennisi, İzmir Adli Tıp Kurumu ve Yunan makamları nezdinde kimliklendirme çalışmalarının bir an önce sona erdirilerek olayın aydınlatılmasıdır. Bu amaçla tüm ilgili kurumlarla iş birliği içinde olduğumuzu belirtmek isteriz" denildi.