Bilim İnsanları Yapay DNA Modeli Oluşturdu

Araştırmacılar, sentetik maya oluşturma çalışmalarında önemli bir adım daha attı. Yapay DNA modeli tasarlayan bilim insanları, 16 kromozomun bazılarını tek bir maya hücresinde birleştirmeyi başardı. Bu gelişme, hücrelerin içindeki süreçler hakkında daha fazla bilgi sağlarken, ilaç, malzeme ve biyoyakıt üretiminde de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bilim insanları sentetik maya oluşturmaya bir adım daha yaklaştı. Araştırmacılar, 15 yıldan fazla bir süredir, sıfırdan tüm genomu içeren karmaşık bir hücre oluşturmak için yorulmadan çalışıyorlar. Yani yapay DNA modeli tasarlıyorlar. Şimdi ise, 16 kromozomun bazılarının yapay versiyonlarını tek bir maya hücresinde başarılı bir şekilde birleştirmeyi başardılar. Bu bilim dünyası için önemli bir dönüm noktası. İşte detaylar…

Bilim insanları yapay DNA modeli üretti!

Bu başarı bilim tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Çünkü yapay DNA modeli çalışmasıyla birlikte hücrelerin içindeki temel süreçler hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktı. Ayrıca bu büyük gelişme bazı malzemeler için temel adım oldu. Böylece bazı bilim adamlarının ilaç, malzeme, biyoyakıt ve diğer şeyleri üretebilecek. Bu araştırma aynı zamanda programlanabilir hücresel fabrikalar için bir başlangıç niteliği taşıyor.

Aslında sentetik bir mayanın oluşturulması başlı başına devasa bir iştir. Bu hafta Cell and Cell Genomics dergisinde konuyla ilgili yayınlanan birçok yeni makale yayınlandı. Bu makalelerin ortak yazarlarından biri olan Benjamin Blount, bu kromozomlardan birini yaratmanın bile şaşırtıcı ve zor bir iş olduğunu söyledi. Böylece bilim adamları daha zorunu başararak tarihe geçti.

Netflix, şifre paylaşımı önlemini abarttı! DNA testi isterse şaşırmayın

Ancak sıra daha zorlarını başarmakta. Çünkü bilim insanlarının üstesinden gelmesi gereken büyük bir handikap var. Kromozom parçalarının dağılmadan bir arada tutmaya çalışmak sanıldığından çok daha zor.

Genetik modifikasyon son yıllarda uzun bir yol kat etti. Geçmişteki düzenleme girişimlerinde bilim adamları kromozomların tamamını olmasa da tek tek genleri değiştirebildi. Dolayısıyla bu süreç hala karmaşık yapısını koruyor. Bilim insanları henüz hepsini tek bir sentetik maya hücresinde birleştirmeyi tamamen başaramadılar. Ancak ilgili 16 kromozomun tamamının yapay versiyonlarını üretmeyi başardılar.