"11 Eylül" anma ışıkları test edildi

ABD'de 20 yıl önce gerçekleştirilen 11 Eylül terör saldırılarında hayatını kaybedenler için New York'ta yıkılan İkiz Kuleler'in yerinde yapılan anıtın yanındaki "Tribute in Light" (ışığa atıf) adı verilen, sadece 11 Eylül geceleri yakılan ve 88 adet projeksiyondan çıkan iki dev ışık demeti gökyüzüne uzanıyor.