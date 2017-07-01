10. Aroma Akseki Dağ Koşusu
10. Aroma Akseki Dağ Koşusu, Antalya'nın Akseki ilçesinde yapıldı.
10. Aroma Akseki Dağ Koşusu, Antalya'nın Akseki ilçesinde yapıldı.
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ve Aroma AŞ iş birliğiyle düzenlenen koşunun startını, Cumhuriyet Meydanı'nda Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır verdi.
36 ilden 164 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, genç kızlar ve genç erkeklerde 6 bin 500 metre, büyük kadınlar ve büyük erkeklerde ise 13 bin metre koşuları gerçekleşti.
Kaymakam Nasır, yaptığı konuşmada, dağ koşuları için coğrafi ve doğal yapısıyla Akseki'nin önemli bir merkez olduğunu söyledi.
Avrupa Atletizm Birliği Dağ Koşuları Komisyonu Üyesi Hasan Babaç da ilk dört dereceye giren sporcuların 30 Temmuz'da İtalya'da düzenlenecek 34. Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini anlattı.
Aroma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Metin Duruk ise yıllarca voleybol liglerine yaptıkları sponsorluğun yanında Akseki Dağ Koşusu'na da destek verdiklerini belirtti.
Büyük erkekler kategorisinde birinci olan Ferhat Bozkurt, 2015 yılında Dünya Gençler Şampiyonu, geçen yıl da Avrupa Gençler Şampiyonu olduğunu anlattı.
Büyük kadınlarda birinci olan Yayla Kılıç ise sıcağın yarışmada oldukça zorladığını dile getirerek, "Parkur çok güzeldi. Türkiye şampiyonluğum, Balkan ikinciliğim ve üçüncülüklerim var." dedi.
Koşuda dereceye giren sporcular şunlar:
Genç kızlar:
1- Bahar Atalay (Van)
2- Selma İsot (Tokat)
3- Eylem Gür (Van)
4- Rahime Gür (Adıyaman)
Genç erkekler:
1- Nurkan Dağtekin (Ağrı)
2- Abdulselam Bingöl (Bitlis)
3- Ahmet Alkaroğlu (Mardin)
4- İslam Adli (Van)
Büyük kadınlar:
1- Yayla Kılıç (Ağrı)
2- Nursel Karakaş (Mersin)
3- Zuhal Kaya (Erzurum)
4- Halime Karakoyun (Karaman)
Büyük erkekler:
1- Ferhat Bozkurt (Bitlis)
2- Ramazan Karagöz (Ağrı)
3- Osman Çelik (Diyarbakır)
4- Ömer Alkanoğlu (Mardin)