1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Edirne ve Kırklareli'nde kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Edirne ve Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Edirne ve Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak kutlandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte konuşan İl Başkanı Emre Promet, HAK-İŞ'in 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için ekranlarda, dijital platformlarda ve illerde çalışmalar yaptığını söyledi.

HAK-İŞ'in emekçilerle omuz omuza mücadele ettiğini belirten Promet, "Bugün emek, barış, özgürlük, adalet ve demokrasi için haykırıyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'de ve dünyada tüm emekçilere kutlu olsun." dedi.

HAK-İŞ'in her zaman emekçilerin yanında olduğunu belirten Promet, şunları kaydetti:

"1 yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da 1 Mayıs'ta emekçilerin hakkı için, sağlık, huzur ve refahı için, iş güvencesi için, sorunların çözümü için taleplerimizi tüm dijital platformlarda sunuyoruz. HAK-İŞ olarak ülkemizin bu salgını en kısa zamanda atlatmasını temenni ediyor, ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

Kırklareli

HAK-İŞ Konfederasyonu Kırklareli İl Başkanlığınca program düzenlendi.

HAK- İŞ Konfederasyonu İl Başkanı Ali Işık, Dingiloğlu Parkı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün sahada olduklarını belirtti.

Işık, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar