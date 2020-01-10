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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda görev yapacak hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

10.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:00
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda görev yapacak hakemler açıklandı

Ziraat son 16 turu ilk maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

14 Ocak Salı:

16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

15 Ocak Çarşamba:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: Koray Gençerler

20.30 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Halis Özkahya

16 Ocak Perşembe:

18.00 Antalyaspor-Göztepe: Volkan Bayarslan

20.30 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

Kaynak: AA
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