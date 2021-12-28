Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 Aralık'ta oynanacak maçların hakemleri açıklandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 Aralık'ta oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 Aralık'ta oynanacak maçların hakemleri açıklandı
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre kupada 30 Aralık Perşembe günü oynanacak 6 karşılaşmanın hakemleri şöyle:

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Alper Ulusoy

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor: Alper Akarsu

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor: Ümit Öztürk

21.00 Beşiktaş-Altay: Ali Şansalan

Premier Lig yoğun bakımda! Oynanması mümkün gözükmüyor

Premier Lig yoğun bakımda! Oynanması mümkün gözükmüyor

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title