Yurt Bülteni -23

Sivas'ta ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde akşam saatlerinde başlayan yangın, kısmen kontrol altına alındı. Koyulhisar Belediyesi ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Tokat, Ordu, Giresun, Amasya, Ordu ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ve arazözlerle yangının söndürülmesi için çalışmalara devam ediyor. Yangın ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giresun Orman İşletme Genel Müdürü Mustafa Özkaya, "Koyulhisar ilçemizde akşam saatlerine doğru bir orman yangını çıktı. Tabi bizim Koyulhisar ilçemizde 2 tane arazözümüz var. İlk müdahaleyi onlar yaptı. 15 dakikada yangına müdahale edildi. Şu an itibari ile yangın kontrol altına alınmış durumda. Yangını söndürme ve soğutma çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek. Şu an 7 arazözümüz müdahale ediyor. 13 arazözü çevre işletmelerden yola çıkardık. 7 tanesi aktif olarak çalışıyor. Bunu yanında 2 tane dozer, biri greyder, 2 tane treylerde bu yangına müdahale noktasında şu an intikal etmek durumundalar. Bu makineler de intikal ettiklerinde arazözler yol olmayan noktalara da ulaşmış, yangını söndürmüş olacağız. Muhtemelen sabah soğutma çalışmalarına hız veririz. Şu an yangın tehlike arz etmiyor. Meskun mahallerin tehlikesi yok. Karayolu ulaşımında bir sıkıntımız yok. Normal trafik akışı devam ediyor. Korkulacak bir şey yok. Bütün ekiplerimiz aktif bir şekilde yangına müdahale ediyor. Türkiye'de yangınların yüzde 96'sı insan faktörüyle çıkıyor. Şuan bizim fail ve failleri ile ilgili güvenlik güçlerimizin ve orman teşkilatımızın çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili bir delile ulaşıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Tahminen 6-7 hektarlık 7 hektarlık bir alanda etkili oluyor. Yer yer yanan ve yanmayan alanlar var. Örtü yangını şeklinde olan yerler var. Şu an Orman Bölge Müdürlüğümüz, Orman İşletme Müdürlüğümüz ve yangın ekiplerimiz müdahale ediyor. Bu arada civar belediyelerin araçları da su takviye ediyor. Devlet olarak konu ciddi şekilde takip ediliyor" dedi.

Koyulhisar ilçesi Sarıkaya köyünden Taşkın Kaynar ise, "Saat 17.30 civarında Koyulhisar ilçe merkezine gidiyordum. Evlerin hemen arkasında bir duman ve alev topu gördük. O arada Koyulhisar Belediyesinin itfaiye ekibi buradan kavşaktan girmek üzereydi. Biz yangın ufak çaplı bir şey sanıyorduk. İlerledikçe daha büyük bir çapta olduğunu gördük. Sonra tekrar köye gittik köyde elektrikler de kesikti" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

-Bölgeden görüntüler

-Yangından görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Orman İşletme Müdürünün açıklaması

-Köylülerin konuşması

Haber-Kamera: SİVAS, DHA

================================

BİGADİÇ SANAYİ SİTESİNDEKİ YANGINDA 9'U HURDA 11 ARAÇ YANDI

BALIKESİR'in Bigadiç ilçe sanayi sitesinde çıkan yangında 9'u hurda olmak üzere toplam 11 araç yandı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bigadiç Sanayi Sitesinde çıktı. Yangında, oto tamircisi olan Emin Karakazık'a ait hurda araçlar alev aldı. Sebebi henüz belirlenemeyen şekilde çıkan yangında 9'u hurda toplam 11 araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını iki saat süren çalışma sonunda söndürmeyi başardı. Yangın nedeniyle araçların lpg depoları patlarken, çevredeki işyeri sahipleri de korku dolu anlar yaşadı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, yangının sebep olduğu maddi hasarın ise yapılacak olan inceleme ardından belli olacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Cep telefonu kamerası ile çekilmiş yangın anından görüntüler.

Süresi: 1 Dakika, Boyutu: 4.54 MB.

Haber-Kamera Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir),

===============================

PKK'nın Avrupa'daki yöneticisi sınırda yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü PKK'nın sözde Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Yılmaz Açıkyüz, 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak operasyonu sonrasında gözaltına altına alınan Yılmaz Açıkyüz'ün İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde kırmızı kategorideki 'Sertav' kod adlı PKK'lı Ramazan Açıkyüz'ün ağabeyi olduğu belirlenmişti.

Haber: Engin ÖZMEN/ EDİRNE

=================================

Düğünde maganda kurşunu, elektrik tellerini kopardı: 10 yaralı (2)

DEDAŞ: 31 BİN 500 VOLT ENERJİ YÜKLÜ KABLO DÜĞÜN ALANINA DÜŞTÜ

Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar köyünde, 10 kişinin yaralanmasına neden olan yüksek gerilim hattının kopmasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, silahla havaya ateş açılması yüzünden elektrik hattının koptuğu belirtildi. Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, Kayabağlar köyünde 31 bin 500 volt enerji yüklü olan orta gerilim elektrik iletim hattının kopmasına, düğüne katılan bazı kişiler tarafından havaya ateşli silahla ateş edilmesinin sebep olduğu bildirildi. Enerji nakil hattının altında yapılan düğün töreni sırasında havaya açılan ateş sırasında mermi isabet eden orta gerilim hattına ait telin koparak aşağıda bulunan insanların üzerine düştüğüne yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"31.500 volt elektrik yüklü olan orta gerilim hattı koparak düğündeki insanların üzerine düşmüştür. İletim hattının yere, dolayısıyla insanlara temas etmesi ile birlikte koruma sistemi devreye girmiş ve tüm hatta enerji anında kesilmiştir. Ancak ilk temas sırasında bazı vatandaşlarımız yaralanmışlardır. Bu hattan elektrik alan 22 yerleşim biriminden 21'ine kısa süre içerisinde yeniden enerji verilmiştir. Olayın yaşandığı Kayabağlar köyüne ise devam eden adli tahkikat sona erdiğinde kopan iletken yenilenecek ve ardından elektrik enerjisi verilecektir. Yaşanan olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Daha önce de şirketimiz tarafından değişik vesilelerle elektrik iletim hatlarının bulunduğu yerlerde ne amaçla olursa olsun havaya ateş edilmemesi gerektiği yönünde uyarılar yapılmıştı. Bu vesile ile aynı uyarılarımızı yineliyoruz."

Haber: SİİRT

============================

VAN'DA EROİN OPERASYONU, 3 GÖZALTI

Van'da yapılan bir operasyonda, elektrik kablosu makaralarının içine zulalanmış şeffaf poşetler içerisinde 195 paket halinde eroin maddesi ele geçirildi.

Operasyon neticesinde ele geçirilen ve toplamda 31 kilogram 860 gram olduğu belirtilen eroinle ilgili olarak 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonda, narkotik köpeği Lisa'nın da hazır bulunduğu ve arama çalışmalarıa katıldığı belirtildi.

Emniyet yetkililerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren bugüne kadar gerçekleştirilen 109 operasyonda Van ili genelinde toplam 4 ton 21 kilo 189 gram eroin maddesi ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Polis kamerası)

---------------------------

Polisin yaptığı arama

Narkotik köpeği Lisa'dan detay

Bulunan uyuşturucu madde

Saklama düzeneğinin yapıldığı alet

Genel ve detay

Haber: Çağatay KENARLI/ İSTANBUL

===============================

SİVEREK'TE AMBULANSIN DA KARIŞTIĞI İKİ KAZA: 5 YARALI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp, menfez çukuruna düşen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birini taşıyan ambulansın, otomobil ile çarpışması sonucu ise 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Bilal Ateş yönetimindeki 63 AAK 294 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak 5 metrelik menfez çukuruna düştü. Kazada sürücü Bilal Ateş ile araçta bulunan Şahin İzol ve Adile Aslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan Adile Aslan'ı hastaneye götüren Cahit Erden yönetimindeki 21 BC 250 plakalı ambulans ise karşı yönden gelen Murat Kayısı yönetimindeki 63 N 0191 plakalı otomobil ile çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve ambulansta bulunan Abdi Cebe yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka bir ambulansla Siverek ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere götürülüp, tedavi altına alındı.

Uzun süre trafiğe kapanan karayolu, araçların araçların yoldan çekilmesiyle kontrollü olarak tek yönlü trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Ambulanstan indirilen yaralılar

Acil servis önü

Kaza yapan hafif ticari araç

Kaza yapan ambulans ve otomobil

İnceleme yapan jandarma ekibi

Trafiğe kapanan karayolu

Çukura düşen araç

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 833 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)