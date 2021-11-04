Yunusemre Belediyesinden Muradiye'ye yeni park

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi Gül Sokak'ta vatandaşların talebi üzerine yeni bir çocuk oyun parkı yapıyor.

Yunusemre Belediyesi, yaptığı parklara bir yenisini ekliyor. Belediye, Muradiye Mahallesi Gül Sokak'ta yeni bir çocuk oyun parkı yapımı için çalışmalara başladı.

Amaçlarının vatandaşlarının mutlu ve huzurlu bir şehirde yaşaması olduğunu dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yeni çocuk oyun parkında çocukların keyifli vakit geçirmesini dilediklerini söyledi. Başkan Çerçi, "Çocuklarımızın, dolayısıyla ebeveynlerinin mutlu bir şehirde yaşaması önceliğimiz... Gül Sokak'ta bulunan vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda bölgeye yeni bir park yapıyoruz. İlçemizde çocuklarımız için birçok park yaptık, ihtiyaç olan bölgelerde belirli bir program dahilinde yeni parklar için de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediyesine teşekkür etti. - MANİSA