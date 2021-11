Yunanistan'daki STK'lerden uyarı: (Ülkedeki) Sığınmacı ve mülteciler açlıkla karşı karşıya

Yunanistan'daki sivil toplum kuruluşları (STK), ülkedeki sığınmacılara para yardımının durdurulmasının ve iltica hakkı kazanmış mültecilere gıda yardımı yapılmamasının, sığınmacı ve mültecileri açlık sorunu ile karşı karşıya bıraktığını bildirdi.

27 STK'nin imzaladığı ortak bildiride, Yunanistan ana karasındaki mülteci kamplarında yaşayanların yüzde 60'ının yaklaşık iki aydır yeterli gıdaya ulaşamadığı belirtildi.

Bu kamplarda yaşayan her 4 kişiden birinin kadın, her 5 kişiden ikisinin çocuk olduğu kaydedilen bildiride, sivil toplum kuruluşu "Project of Elea"dan Emily Wilson'ın "Eleona Kampı'ndaki kadınlar bize çocuklarının gece açlıktan ağladığını anlatıyor. Annelerin süt alacak parası yok, bu nedenle süt yerine suyun içine bisküvi batırıp çocuklarına yediriyorlar." ifadesine yer verildi.

Bildiride, 34 bin sığınmacının gıda, giyecek ve diğer temel ihtiyaçlar için kullandıkları nakit yardımı yaklaşık iki aydır alamadığı belirtilirken Avrupa Birliği (AB) fonları ile yapılan nakit yardım programının daha önce BM Mülteciler Yüksek Komiserliğince yönetildiği anımsatıldı. Bildiride, bu programın yönetiminin 1 Ekim 2021'de Yunanistan hükümetine geçmesinin ardından, ödemelerin, hükümetin ekim sonunda yapılacağına ilişkin sözlerine rağmen, yapılmadığına dikkat çekildi.

Soruna çözüm bulunması için STK'lerin yetkililere çağrıda bulunduğu bildiride uluslararası yardım örgütü "Çocukları Koruyun" (Save The Children) Avrupa Direktörü Anita Bay'ın "Yunanistan hükümeti yaptıkları veya yapmadıklarıyla ülkedeki mülteciler ve sığınmacılar arasında bir açlık krizine yol açıyor. Bu yasa dışı, gereksiz ve AB'de yaşanması kesinlikle kabul edilemez bir durumdur." değerlendirmesine yer verildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

