Yukatel Denizlispor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı
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Yukatel Denizlispor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

13.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:45
Yukatel Denizlispor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Gaziantep'te gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Gaziantep'te gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.

Denizlispor deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep maçı hazırlıklarını bugün gerçekleşen antrenman ile tamamladı. Gaziantep FK Spor Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Radoslaw Murawski ve Muris Mesanovic, yarın oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

Dün akşam saatlerinde Gaziantep'e gelen yeşil-siyahlı kafilesinde, Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Mustafa Yumlu, Görkem Can, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Tiago Lopes, Sakıb Aytaç, Ben Mohamed, Özer Özdemir, Kubilay Aktaş, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Marvin Bakalorz, Mix Diskerud, Mathieu Dossevi, Angelo Sagal, Hugo Rodallega, Veton Tusha, Ali Yavuz Kol bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Fabiano Leismann ve Özgür Çek'in yanı sıra ağrıları bulunan Recep Niyaz, Gaziantep'e götürülmedi.

Yukatel Denizlispor'un, Gaziantep FK ile karşılaşacağı Süper Lig 30'uncu hafta müsabakasını orta hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. - DENİZLİ

Yukatel Denizlispor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı
Yukatel Denizlispor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı
Yukatel Denizlispor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 17:46:12. #1.14#
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