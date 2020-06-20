Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp kaçtı
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Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp kaçtı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarpıp kaçtığı yaya yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp kaçtı
20.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:59

Ordu'nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarpıp kaçtığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Liseler Mahallesi Akkuş- Niksar Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Mehmet Karaca isimli vatandaş, Hanboğazı istikametine gitmekte olan aracın çarpması sonucu yaralandı. Plakası belirlenemeyen araç olay yerinden hızla kaçarken, yaralı vatandaş ise sağlık ekiplerinin kaza yerine ilk müdahalede bulunmasının ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili aracın plakası ve çarpan kişi araştırılıyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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