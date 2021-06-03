Yolu su basınca otomobil vatandaşlar için geçit oldu
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Yolu su basınca otomobil vatandaşlar için geçit oldu

İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar - Haberler | Güncel

Yolu su basınca otomobil vatandaşlar için geçit oldu Tokat'ta yayaların yolda oluşan su birikintisinden geçmesi için bulunan çözüm görenleri şaşırttı.

Yolu su basınca otomobil vatandaşlar için geçit oldu

TOKAT - Tokat'ta yayaların yolda oluşan su birikintisinden geçmesi için bulunan çözüm görenleri şaşırttı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. Yolda oluşan su birikintilerinden araçlar yolda güçlükle ilerleyebildi. Doktor Sermet Durmuşoğlu Caddesi'nde yayalar yağış sonucu oluşan su birikintileri nedeni ile karşıya geçmekte zorlandı. Ayakkabılarını suya girerek ıslatmak istemeyenler için çözüm gecikmedi. Su birikintisinin üzerine park edilen hafif ticari aracın arka kapıları açıldı. Kaldırımdan diğer yöne vatandaşlar araç içerisinden geçti. Suya batarak ıslanmaktan kurtulan vatandaşların o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yolu su basınca otomobil vatandaşlar için geçit oldu
Yolu su basınca otomobil vatandaşlar için geçit oldu
Yolu su basınca otomobil vatandaşlar için geçit oldu
Yolu su basınca otomobil vatandaşlar için geçit oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şaban Konyar

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