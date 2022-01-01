Yıllık yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:

Ad Piyasa Değeri 2021 En Yüksek 2021 En Düşük 2021 Fark (%) 2021 Kapanış A.V.O.D Gıda ve Tarım 410.400.000,00 11,25 4,27 -41,09 4,56 Acıpayam Selüloz 191.918.430,00 26,08 14,42 5,12 17,9 Adel Kalemcilik 780.097.500,00 33,80 19,30 -1,10 33,02 Adese Gayrimenkul 756.000.000,00 3,11 0,72 -69,03 0,75 Afyon Çimento 1.396.000.000,00 5,76 3,30 -31,70 3,49 AGESA Hayat Emeklilik 3.693.600.000,00 22,96 15,40 19,75 20,52 Ak Enerji 1.327.078.480,00 2,52 1,22 -17,65 1,82 Akbank 37.440.000.000,00 8,74 4,65 6,54 7,2 Akçansa 3.444.132.757,82 23,62 13,46 11,72 17,99 Akdeniz Yatırım Hold. 213.443.400,00 3,03 1,48 -28,43 1,72 Akfen GMYO 9.555.000.000,01 7,85 1,23 306,64 7,35 Akın Tekstil 1.086.624.000,00 63,85 28,92 35,77 43,12 Akiş GMYO 1.344.350.000,00 3,08 1,63 -40,19 1,67 Akmerkez GMYO 1.612.785.920,00 75,94 35,02 -29,24 43,28 Aksa 11.098.150.000,00 41,54 12,63 148,14 34,28 Aksa Enerji 12.251.118.977,64 11,44 3,77 168,55 9,99 Aksigorta 3.243.600.000,00 10,67 6,68 27,57 10,6 Aksu Enerji 838.200.000,00 26,88 4,86 236,55 25,4 Alarko Carrıer 3.156.840.000,00 562,32 239,15 -19,27 292,3 Alarko GMYO 2.120.048.000,00 36,20 19,36 29,96 32,92 Alarko Holding 5.394.000.000,00 13,11 8,15 45,51 12,4 Albaraka Türk 2.349.000.000,00 2,74 1,44 -10,31 1,74 Alcatel Lucent Teletaş 921.852.389,04 42,58 21,00 -19,69 23,82 Alkim Kağıt 859.425.000,00 22,28 12,67 26,47 16,37 Alkim Kimya 2.530.500.000,00 22,60 13,92 19,76 16,87 Altınyağ Madencilik ve Enerji 387.750.000,00 2,43 1,01 -3,81 1,41 Altınyunus Çeşme 1.605.000.000,00 110,50 43,10 28,50 64,2 Anadolu Efes 17.538.157.890,06 37,68 18,78 38,66 29,62 Anadolu Grubu Holding 9.575.777.246,19 49,72 19,08 50,51 39,32 Anadolu Hayat Emek. 5.160.000.000,00 13,55 8,13 49,34 12 Anadolu Isuzu 2.899.680.000,00 41,68 14,74 91,78 34,52 Anadolu Sigorta 3.285.000.000,00 8,21 5,66 -9,01 6,57 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 3.212.000.000,00 32,30 19,06 0,00 29,2 Anel Elektrik 670.450.000,00 6,54 1,99 -5,73 2,53 Arçelik 32.705.245.122,00 59,60 26,62 70,07 48,4 ARD Bilişim Teknolojileri 1.246.100.000,00 9,13 5,85 8,58 7,33 Arena Bilgisayar 1.303.000.000,00 21,03 8,87 19,52 13,03 Armada Bilgisayar 1.436.400.000,00 79,95 39,10 21,94 59,85 Arsan Tekstil 838.440.000,00 6,49 3,85 37,48 5,48 Arzum Ev Aletleri 491.846.700,00 27,68 15,00 -36,81 15,27 Aselsan 47.606.400.000,00 29,06 13,55 15,50 20,88 Ata GMYO 83.600.000,00 6,91 3,33 -36,12 3,52 Atakule GMYO 687.317.400,00 5,46 1,98 11,49 2,61 Atlantis Yatırım Holding 70.320.000,00 10,67 3,53 58,09 8,79 Atlas Yat. Ort. 73.200.000,00 2,69 1,17 -29,15 1,22 ATP Bilgisayar 2.259.375.000,00 75,65 23,46 0,00 60,25 Avrasya GMYO 330.336.000,00 4,36 1,68 13,00 2,96 Avrasya Petrol ve Tur. 114.750.000,00 4,25 1,99 -20,31 2,55 Avrupa Yatırım Holding 176.400.000,00 9,50 4,51 -2,00 5,88 Aydem Enerji 4.194.750.000,00 9,62 5,90 0,00 5,95 Ayen Enerji 2.022.975.000,00 9,51 4,18 34,75 7,29 Ayes Çelik Hasır ve Çit 391.334.328,00 28,02 9,75 130,86 26,04 Aygaz 6.732.000.000,00 28,60 12,20 58,18 22,44 Bagfaş 2.362.500.000,00 20,20 5,01 144,41 17,5 Bak Ambalaj 681.480.000,00 31,29 15,66 -4,28 18,93 Balatacılar Balatacılık 120.929.773,19 11,97 4,51 9,71 9,04 Bantaş Ambalaj 367.650.000,00 4,98 2,54 -2,77 3,04 Banvit 9.387.212.889,15 94,40 43,54 80,48 93,85 Başkent Doğalgaz GMYO 8.428.000.000,00 38,66 9,30 0,00 12,04 Baştaş Başkent Çimento 1.302.435.288,00 20,56 8,35 -43,01 9,9 Batı Çimento 2.700.000.000,00 18,65 4,68 218,47 15 Batısöke Çimento 832.000.000,00 4,09 2,02 -14,75 2,08 Bayrak Taban Sanayi 157.868.750,00 13,75 6,24 -36,85 6,7 Bera Holding 3.320.352.000,00 34,50 8,99 -52,07 9,72 Berkosan Yalıtım 122.460.000,00 15,13 6,90 -12,00 7,85 Beşiktaş Futbol Yat. 996.000.000,00 13,51 3,73 2,72 4,15 Beyaz Filo 873.262.500,00 19,10 7,25 -13,09 8,76 Bilici Yatırım 1.146.150.000,00 21,68 5,45 155,72 14,15 Bim Mağazalar 37.221.360.000,00 88,40 55,62 -11,35 61,3 Biotrend Çevre ve Enerji 2.750.000.000,00 12,54 4,87 0,00 5,5 Birko Mensucat 118.800.000,00 1,86 0,85 -10,81 0,99 Birleşim Mühendislik 823.140.000,00 13,30 7,74 0,00 8,07 Birlik Mensucat 31.230.721,80 3,50 1,79 -45,09 1,9 Bizim Mağazaları 743.400.000,00 17,00 10,72 -17,26 12,39 BMS Çelik Hasır 316.465.450,00 10,04 5,00 0,00 8,77 Boğaziçi Beton Sanayi 1.546.600.000,00 6,48 3,60 0,00 4,07 Borusan Mannesmann 3.827.250.000,00 39,00 20,42 -2,88 27 Borusan Yat. Paz. 10.681.875.000,00 568,71 265,20 -16,39 379,8 Bosch Fren Sistemleri 2.625.000.000,00 1.380,00 774,71 -14,61 1050 Bossa 2.302.680.000,00 47,80 17,56 108,07 37,14 Brisa 8.878.901.062,50 35,94 19,30 50,28 29,1 Burçelik 255.078.720,00 42,18 17,15 44,05 30,28 Burçelik Vana 171.347.711,04 65,00 19,82 -53,04 23,32 Bursa Çimento 1.960.000.000,00 5,55 3,14 -21,25 3,92 Carrefoursa 4.880.957.850,50 81,95 36,02 -46,80 38,2 Casa Emtia Petrol 573.790.000,00 239,42 96,71 10,74 117,1 Ceo Event Medya 597.960.000,00 16,47 5,07 111,35 13,59 Coca Cola İçecek 22.524.532.746,10 118,10 59,45 39,43 88,55 Cosmos Yat. Holding 60.400.654,20 17,00 8,25 15,38 9,3 Credıtwest Faktorıng 236.800.000,00 6,12 2,93 -49,57 2,96 Çan2 Termik 4.080.000.000,00 15,14 4,25 0,00 12,75 Çelebi 4.252.500.000,00 358,30 147,20 -4,12 175 Çelik Halat 336.565.000,00 10,92 5,61 -10,86 8,11 Çemaş Döküm 925.470.000,00 1,92 1,01 -31,28 1,17 Çemtaş 1.887.235.459,20 21,38 12,00 18,96 18,69 Çimbeton 373.293.000,00 534,20 189,90 -28,87 210,9 Çimentaş 2.435.664.471,07 62,00 25,50 -22,68 27,96 Çimsa 4.160.600.813,60 40,30 17,83 73,03 30,8 Çuhadaroğlu Metal 644.100.000,00 11,28 5,78 18,83 9,04 Dagi Giyim 341.637.000,00 5,18 1,73 -22,79 2,63 Dagi Yatırım Holding 116.640.000,00 19,20 9,00 -16,28 10,8 Dardanel 1.705.548.913,53 6,28 2,00 -45,35 2,91 Datagate Bilgisayar 342.600.000,00 19,80 11,05 -29,11 11,42 Demısaş Döküm 510.825.000,00 10,56 5,72 50,26 9,73 Denge Holding 384.000.000,00 5,21 1,05 -57,86 1,28 Deniz GMYO 952.000.000,00 3,87 1,48 29,20 2,38 Derimod 192.240.000,00 13,95 6,90 -26,90 7,12 Derlüks Yatırım Holding 126.262.500,00 10,87 3,77 -48,41 4,55 Desa Deri 413.464.546,82 18,98 7,60 -13,76 8,4 Despec Bilgisayar 209.300.000,00 15,60 8,75 -30,32 9,1 Deva Holding 5.748.554.330,80 36,68 21,50 19,46 28,74 Dinamik Isı Makina Yalıtım 311.212.500,00 21,85 10,21 7,47 11,58 Diriteks Diriliş Tekstil 34.080.000,00 12,00 2,66 -14,21 3,2 Ditaş Doğan 679.640.000,00 33,52 11,58 100,99 26,14 DO-CO 10.473.825.600,00 1.419,20 463,40 70,62 1074,9 Doğan Burda 1.378.921.837,50 319,90 12,22 214,17 70,5 Doğan Holding 7.196.580.292,00 4,17 2,45 -8,28 2,75 Doğtaş Kelebek Mobilya 714.000.000,00 3,23 1,95 -12,41 2,04 Doğu Aras Enerji 5.862.500.000,00 115,50 77,95 0,00 87,5 Doğusan 160.680.000,00 6,11 2,65 13,46 4,12 Doğuş GMYO 3.286.877.081,40 13,75 7,30 21,18 9,9 Doğuş Otomotiv 9.636.000.000,00 56,00 20,59 68,96 43,8 Döktaş Dökümcülük 3.770.000.000,00 42,66 22,50 6,14 32,5 Duran Doğan Basım 697.550.000,00 25,46 9,76 89,99 19,93 Dyo Boya 905.000.000,00 17,47 8,58 -19,54 9,05 Eczacıbaşı İlaç 5.132.597.400,00 8,75 5,48 4,00 7,49 Eczacıbaşı Yatırım 5.407.500.000,00 63,08 26,78 91,31 51,5 E-Data Teknoloji 884.250.000,00 21,40 6,60 0,00 19,65 Edip Gayrimenkul 181.350.000,00 6,09 1,91 -15,96 2,79 Ege Endüstri 5.537.700.000,00 2.215,00 1.080,00 5,59 1758 Ege Gübre 2.250.000.000,00 288,70 142,47 56,84 225 Ege Profil 2.601.103.097,50 47,04 24,04 -14,68 32,12 Ege Seramik 1.051.500.000,00 18,27 9,66 45,10 14,02 Egeplast 456.400.000,00 49,28 21,00 -31,47 22,82 Ekiz Kimya 49.167.443,65 16,98 5,50 -3,93 6,85 Elite Naturel Organik Gıda 1.306.800.000,00 29,20 17,17 0,00 24,2 Emek Elektrik 183.000.000,00 3,17 1,63 -14,54 2,44 Eminiş Ambalaj 111.352.000,00 52,00 16,70 -51,25 17,96 Emlak Konut GMYO 8.132.000.000,00 2,89 1,69 1,20 2,14 Enerjisa Enerji 15.212.168.296,51 15,69 9,00 11,70 12,88 Enka İnşaat 84.336.000.000,00 19,66 6,76 113,87 15,06 Erbosan 2.240.000.000,00 157,30 39,80 176,17 112 Ereğli Demir Çelik 98.560.000.000,00 36,26 11,65 114,37 28,16 Ersan Alışveriş Hizmetleri 741.600.000,00 4,65 2,99 0,00 3,09 Ersu Gıda 222.480.000,00 6,29 3,14 25,10 6,18 Escar Turizm Taşımacılık 1.680.042.000,00 38,90 15,37 0,00 30,94 Escort Teknoloji 303.452.047,00 8,66 4,53 -7,61 6,07 Esenboğa Elektrik 2.156.800.000,00 46,19 18,84 77,12 33,7 Etiler Gıda 250.000.000,00 8,19 3,92 57,04 6,25 Euro Kapital Yat. Ort. 70.600.000,00 9,33 3,25 -7,58 3,53 Euro Trend Yat. Ort. 73.800.000,00 6,29 3,14 4,29 3,69 Euro Yat. Ort. 64.000.000,00 5,47 2,88 -27,95 3,2 Euro Yatırım Holding 127.800.000,00 4,20 1,67 -25,00 2,13 Europap Tezol Kağıt 1.554.000.000,00 20,28 13,53 0,00 15,54 Fade Gıda 571.324.950,00 20,67 5,04 30,92 6,81 Fenerbahçe Futbol 2.787.276.800,00 45,90 22,36 -4,74 28,16 Flap Kongre Toplantı Hiz. 219.375.000,00 3,74 1,61 -20,62 2,34 F-M İzmit Piston 1.630.409.418,00 212,06 93,25 -6,85 114,2 Fonet Bilgi Teknolojileri 516.000.000,00 17,31 11,32 -1,00 12,9 Ford Otosan 83.551.671.000,00 315,40 118,95 98,26 238,1 Formet Metal ve Cam 268.140.000,00 3,20 0,99 -55,57 1,09 Frigo Pak Gıda 452.695.000,00 6,86 1,99 42,85 3,7 Galata Wind Enerji 3.123.182.112,68 6,31 3,26 0,00 5,84 Galatasaray Sportif 1.755.000.000,00 4,78 3,01 -19,75 3,25 Garanti Bankası 47.334.000.000,00 13,58 6,52 11,02 11,27 Garanti Faktoring 1.089.150.000,00 19,04 7,67 23,09 13,7 Garanti Yat. Ort. 94.500.000,00 4,77 2,10 -21,64 2,52 Gedik Y. Men. Değ. 2.016.000.000,00 14,64 5,64 35,00 8 Gediz Ambalaj 394.009.920,00 25,95 13,21 26,04 16,89 Gelecek Varlık Yönetimi 1.600.962.000,00 15,93 10,89 0,00 11,46 Gen İlaç 4.605.000.000,00 17,06 11,82 0,00 15,35 Gentaş 744.000.000,00 4,94 2,88 -17,58 3,72 Gersan Elektrik 362.400.000,00 8,55 4,45 -26,22 4,53 Gimat Mağazacılık 308.844.000,00 3,26 2,01 0,00 2,07 Girişim Elektrik Sanayi 1.966.500.000,00 28,02 16,02 0,00 17,1 Global Men. Değ. 232.000.000,00 10,78 4,91 -3,49 5,8 Global Yat. Holding 1.287.000.000,00 4,95 1,75 -43,64 1,98 Good-Year 2.500.200.000,00 12,51 6,19 16,21 9,26 Göltaş Çimento 718.560.000,00 87,04 35,56 -2,74 39,92 Gözde Girişim 3.484.250.000,00 10,62 5,12 13,41 9,05 GSD Denizcilik 540.000.000,00 4,79 2,05 47,83 3,6 GSD Holding 1.345.500.000,00 4,02 1,58 19,12 2,99 Gübre Fabrik. 25.667.900.000,00 99,40 45,62 -10,69 76,85 Güler Yat. Holding 325.200.000,00 4,72 2,16 -21,74 2,71 Halk GMYO 2.376.600.000,00 4,05 2,16 -23,56 2,33 Hatay Tekstil 342.300.000,00 29,75 13,57 19,54 16,3 Hedef Girişim 729.600.000,00 4,06 2,34 1,39 2,56 Hedef Holding 1.827.000.000,00 7,16 2,15 0,00 6,09 Hektaş 12.788.200.000,00 16,44 5,27 178,34 14,87 HUB Girişim 273.000.000,00 20,76 8,76 -50,00 9,1 Hürriyet Gzt. 1.053.760.000,00 2,83 1,25 -15,24 1,78 ICBC Turkey Bank 4.540.800.000,00 7,73 4,70 -18,77 5,28 Info Yatırım 769.217.000,00 6,30 3,45 19,26 5,57 Inveo Yatırım Holding 2.655.360.000,00 64,80 14,47 91,13 27,66 Işık Plastik 1.062.463.140,35 12,15 4,31 0,00 4,99 Işıklar Enerji Yapı Hol. 462.056.373,25 1,88 0,80 -25,44 0,85 İdeal Finansal Teknolojiler 305.900.000,00 95,80 12,18 139,23 32,2 İdealist GMYO 94.500.000,00 5,29 1,66 -20,36 1,89 İhlas Ev Aletleri 329.470.000,00 1,98 0,91 -49,55 0,94 İhlas Gayrimenkul 790.000.000,00 1,60 0,78 -36,80 0,79 İhlas Gazetecilik 592.000.000,00 2,67 0,71 -69,96 0,74 İhlas Haber Ajansı 608.000.000,00 11,10 3,96 0,00 9,5 İhlas Holding 825.000.000,00 1,20 0,53 -51,01 0,55 İhlas Yayın Holding 297.000.000,00 1,24 0,61 -42,11 0,66 İndeks Bilgisayar 1.487.360.000,00 9,28 4,37 42,92 6,64 İntema 1.739.880.000,00 108,80 28,80 124,31 89,5 İpek Doğal Enerji 3.540.877.201,88 18,83 10,14 4,20 13,63 İskenderun Demir Çelik 67.396.000.000,00 28,20 8,23 173,95 23,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Mesken aboneleri için elektrikte kademeli tarife fiyatları belli oldu 613 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı Doları alt eden yeni sistemde değişiklik! Dönüşüm kuru artık günde 6 kez açıklanacak AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Yıllık yatırımcı rehberi (8) - Haberler Ekonomi