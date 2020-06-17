Yıldırım'da temizlik seferberliği Yıldırım Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile haftanın her günü ilçenin tüm mahallelerinde çöp topluyor, temizlenmedik sokak bırakmıyor.

Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, günlük evsel atık toplama çalışmasından molozların toplanmasına, cadde ve sokakların yanı sıra pazar yerleri ile üst ve alt geçitlerin temizliğine kadar ilçenin dört bir yanını gece gündüz demeden temizliyor. Ekip çalışmasıyla girilmedik sokak, süpürülmedik yer bırakmayan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, kaba atık toplama işlemi de gerçekleştiriyor. Programda bulunan mahallelerin cadde, sokak ve boş arsaları en ince detayına kadar temizlenirken, yol yıkama ve süpürge araç ile de yolların temizliği gerçekleştiriliyor. Belirli aralıklarla konteynerleri deterjanlı sularla temizleyen ekipler, yaz aylarında havaların ısınması nedeniyle mikrop, bakteri ve virüslerin çoğalarak yayılmasını önlemek adına konteyner temizleme çalışmalarını sıklaştırıyor. İlçe genelinde uzun süredir kullanımda olan eski ve aşınmış çöp konteynerlerini de yenileriyle değiştiriyor. Pazar yerleri ise çöpler alınıp süpürüldükten sonra özel deterjanlı suyla yıkanıyor.

MASKE VE ELDİVEN UYARISI

Temizlik hizmetleri ile haftanın her günü ilçenin hijyen ve sağlık koşullarına uygun olarak kalması adına kesintisiz çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçede yoğun bir temizlik seferberliği yürütüyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizi köşe bucak gözden geçirip temizliyor. Tüm mahalleler sokak sokak süpürülüyor, çöpler toplanıyor. Yaşadığımız şehir hepimizin. Bir şehri temizlemek için önce sokağımızı temizlemeliyiz. Belirli aralıklarla konteynerleri deterjanlı sularla temizleyen ekiplerimiz, özellikle yaz aylarında havaların ısınması nedeniyle sağlığı tehdit eden mikrop, bakteri ve virüslerin çoğalarak yayılmasını önlemek adına bu çalışmalarını sıklaştırıyor. Eskiyen ve yıpranan çöp konteynerleri ise yenileri ile değiştiriliyor. Pazar yerleri ise çöpler alınıp süpürüldükten sonra özel deterjanlı suyla yıkanıyor. Koronavirüs süreci ile birlikte çoğalan maske ve eldiven atıklarının ilçe sakinlerimizin sağlığını tehdit etmemesi adına sokaklara atılmamasını, mümkünse evsel atıklarından ayrı olarak poşetlenerek konteynerlere bırakmalarını hemşehrilerimizden rica ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı bir yaşam ortamı sunabilmektir" dedi.

Kaynak: Bültenler