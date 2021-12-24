Yıldırım Belediyesi üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek oluyor

Yıldırım Belediyesi bu kapsamda 8-9 Ocak tarihlerinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz Türkiye geneli deneme sınavı düzenleyecek. Yapılacak Temel Yeterlilik Sınavı ve (TYT) Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) karekod üzerinden başvuru alınacak. Düzenlenen sınavda eşit ağırlık, sayısal ve sözel alan birincilerine üniversiteye yerleştikleri yıl için aylık 400 TL burs, 2'inci ve 3'üncülere ise kitap seti hediye edilecek.

GENÇLERİMİZ GELECEĞİMİZ

Gençleri geleceğe hazırlamak için gereken tüm desteği sağlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan ve şehir var. Şehirler, yollar, binalar inşa edebiliriz. Ancak aklı hür, vicdanı hür, milli ve manevi değerlerimizi özümseyen nesiller yetiştiremezsek, yaptığımız hizmetler bir taş ve beton yığınından öteye geçmez. Dolayısıyla önce insan diyoruz. Geçen yıl yapmış olduğumuz üniversiteye hazırlık kursları ve eğitim danışmanlık hizmetleri ile yüzlerce gencimizi üniversiteye uğurladık. Bu yıl da gençlerimize desteğimizi arttırarak sürdürüyoruz. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimizin her daim yanındayız" diye konuştu.

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