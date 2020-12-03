Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne kadar sürecek?

Vatandaşlar yılbaşında yasakların olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne kadar sürecek?

YILBAŞINDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, konu ile ilgili;"Ben böyle bir kısıtlamanın yararlı olacağını düşünürüm. Kişisel olarak olmasını tavsiye ederim. Çünkü biz Ramazan Bayramı'nda böyle bir kısıtlama yapmıştık ve ondan sonra vaka sayılarında belirgin bir düşme olduğunu gördük. Oysa Kurban Bayramı'nda bunu yapmadık ve yapmadığımız için maalesef Kurban Bayramı'ndan sonra ciddi bir enfeksiyon artışı ortaya çıktı" dedi.

SOAKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?

"Avrupa ülkelerinin çoğunda kısıtlılıklar var. Bir araya gelme sayısı örneğin bir evde 5-6 kişiden fazlaya izin verilmiyor. Ev içinde veya ev dışında toplanma sayılarında belirgin kısıtlamalar var, bunların yılbaşına kadar devam edeceği yönünde bazı ülkelerde karar alınmış durumda. Yılbaşını kapsayacak mı bilmiyorum çünkü belki bu açıdan yılbaşında bir rahatlama getirilebilir. Bulaşma düşerse oralarda yılbaşı esnetilebilir. Bizde de alınan tedbirlerin etkileri nasıl olacak, o zamana kadar görür müyüz, artış trendi devam eder mi onu bilmiyorum ama faydası olur mu derseniz elbette faydası olur, bulaşmayı azaltır, böyle bir tedbir alınabilir"