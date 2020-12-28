Yılbaşı çiçeği (Kokina) nedir? Yılbaşı çiçeği bakımı nasıl yapılır? Yılbaşı çiçeği fiyatları ne kadar?

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte Yılbaşı çiçeğinin ne olduğu merak edildi. Peki yılbaşı çiçeği nedir, diğer bir ismi nedir? Yılbaşı çiçeği bakımı nasıl yapılır? Kokina nedir, ne demek, ne anlama geliyor? Yılbaşı çiçeği fiyatları kaç tl?

Yılbaşında en çok merak edilen bitkilerden birisi yılbaşı çiçeğidir. Gerçek ismi Kokina olan yılbaşı çiçeği hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Kokina nedir, nasıl bir çiçektir, görüntüsü nasıldır?

YILBAŞI ÇİÇEĞİ (KOKİNA) NEDİR?

Yılbaşı çiçeğinin diğer bir ismi Kokina çiçeğidir. Sahte Noel kaktüsü olan Schlumbergera truncata, Cactaceae familyasındaki bir bitki türüdür

Doğal yaşam alanlarının subtropikal veya tropikal nemli ormanlar olduğu güneydoğu Brezilya'nın kıyı dağlarının küçük bir bölgesinde endemiktir. Diğer isimlerin yanı sıra Noel kaktüsü veya Şükran Günü kaktüsü olarak adlandırılan ev bitkilerinin ebeveyni veya ebeveynlerinden biridir.

Schlumbergera truncata, fotosentetik organlar olarak işlev gören yapraksız yeşil gövdelere sahip olmasıyla Schlumbergera cinsinin diğer türlerine benzer. Gövdeler (kılıflar), kenarları boyunca ve uçlarında çeşitli şekillerde iki veya üç "diş" içeren, güçlü bir şekilde düzleştirilmiş bölümlerden oluşur. Sapların uçları sivri değil "kesiktir" (kesiktir). Ayrı segmentler yaklaşık 4–6 cm (1.6–2.4 inç) uzunluğunda ve 1.5–3.5 cm (0.6–1.4 inç) genişliğindedir.

KOKİNA YAŞAM ALANI

Schlumbergera truncata, tropiklerin en güneyinde bulunan Rio de Janeiro eyaletinde, güneydoğu Brezilya'nın kıyı dağlarının yalnızca küçük bir bölgesinde meydana gelir. Bulunduğu yerler arasında Parque Nacional da Serra dos Órgãos'daki Organ Dağları (Serra dos Órgãos) ve Rio de Janeiro şehri yakınındaki Serra do Mar bulunmaktadır. Bitkiler 700-1.000 metre (2.300-3.300 ft) rakımlarda büyür. İrtifaları ve Atlantik Okyanusu'na yakınlıkları nedeniyle kıyı dağları yüksek neme sahiptir - ılık nemli hava, yoğunlaştığı daha yüksek, daha soğuk yerlere doğru zorlanır. S. truncata genellikle ağaçlarda (epifitik) veya kayalarda (epiltik) yetişir. S. truncata'nın yerel statüsü, yabani bitkilerin aşırı toplanmasını telafi etmek için Brezilya Tarım Departmanı tarafından Parque Nacional da Serra dos Órgãos da dahil olmak üzere bazı bölgelere kasıtlı olarak sokulduğu için karıştırılmıştır.

KOKİNA NE DEMEK? NE ANLAMA GELİYOR?

''Kokina'' kelimesi Rumca kökenli olup, ''kırmızı'' anlamına gelmektedir. Anavatanı Güney Avrupa olan bu bitki, aynı zamanda Akdeniz ve İran civarında da yetişiyor. Soğuğa dayanıklı olmasıyla bilinen bu çiçeğe karlı, soğuk bir günde ormanda yaptığınız yürüyüş sırasında rastlamanız mümkün.

Aralık ayının gelmesiyle, hakkında birçok efsaneler bulunan ve yılbaşı çiçeği olarak bilinen ''Kokina', çiçekçi tezgâhlarını süslemeye başladı. Kış mevsiminin soğuk, renksiz günlerinde aniden ortaya çıkan, sokakları ve hayatımızı renklendiren, birçoğumuzun adını bile bilmediği o çiçek, Kokina Çiçeği.

Kokina hakkında birtakım efsaneler de biliniyor. Kokinanın mutluluk, huzur ve şans getireceğine inanılıyor. Bu yüzden de kokinanın yılbaşı çiçeği olarak adlandırılması şaşırtıcı değil. Rivayete göre eğer evinizdeki kokinalar bir sonraki yılbaşına kadar renkleri bozulmadan aynı şekilde duruyorsa o zaman yeni bir ev satın alacağınız anlamı taşıyor.