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Zonguldak'ta Meme Kanseri Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Zonguldak'ta Meme Kanseri Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi
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Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen meme kanseri bilinçlendirme etkinlikleri, esnaf ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliklerde erken tanının önemi vurgulandı ve broşürler dağıtıldı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Koordinasyonunda 1-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı etkinlikleri düzenlendi.

Düzenlenen etkinliklerde Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından çarşı esnafı ve vatandaşların katıldığı etkinlikte Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Sevilen Köktürk, Uzman Sevil Çelik ve birim çalışanlarının katıldığı etkinlikte "Meme kanseri erken tanı ile tedavi edilebilir" yazılı pembe şapka ve Pembe Kurdele takan esnaflarla birlikte alışveriş yapan vatandaşlara broşürler dağıtıldı. Etkinlikler kapsamında bir açıklama yapan İl Sağlık Uzm. Dr. Ertuğrul Güner şöyle dedi:

"Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkmaktadır. 4 Şubat 2021'de Dünya Sağlık Teşkilatı, artık meme kanserinin tüm yeni tanı konulan kanserlerin yüzde 11.7'si olarak ilk sıraya yükseldiğini, akciğer kanserinin bunun ardından yüzde 11.4 ile ikinci sıklıkta, kalın bağırsak kanserinin yüzde 10 ile üçüncü, prostat kanserinin yüzde 7,3 ile dördüncü ve mide kanserinin yüzde 5,6 ile beşinci sıklıkta görüldüğünü duyurmuştur. Her yıl Ekim ayında düzenlenen "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dünya çapında 2,3 milyon kadını etkileyen hastalığın taranmasını ve önlenmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ekim ayında tüm dünyada yürütülen farkındalık ve bilinçlendirme etkinliklerinde "Pembe Kurdele" teması kullanılmaktadır. En iyi pembe tema rengiyle bilinen bu ayda, meme kanseri konusunda çalışan, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler başta olmak üzere tüm paydaşlar bir dizi kampanya ve program yürütmektedir. Bu çalışmaların hedefi; Metastatik meme kanseri de dahil olmak üzere meme kanseri teşhisi konan kişileri desteklenmesi, İnsanların meme kanseri risk faktörleri konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, Kişisel meme kanseri risklerinin bilinmesi ve uygun yaştan başlayarak düzenli taramanın öneminin vurgulanması, Hastalık hakkında daha fazla desteğe ve araştırmaya duyulan ihtiyaç konusunda farkındalığın artırılmasıdır. Meme kanseri erken dönemde tespit edilebilen kanser türlerinden biridir. Erken tespit için 20 yaşından itibaren her kadın, her ay kendi kendine meme muayenesi ; 40-69 yaş aralığında 2 yılda bir mamografi çekimi yaptırmalıdır. İlimizde mamografi çekimleri hastanelerimizin yanı sıra Merkez KETEM, Ereğli SHM ve Çaycuma KETEM'de yapılmaktadır. 40-69 yaş arası tüm kadınlarımızı mamografi çekimlerini yaptırmak üzere KETEM'lerimize davet ediyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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