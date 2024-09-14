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Yüksekova'da Kışlık Süt Hazırlıkları Devam Ediyor

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Yüksekova'da vatandaşlar, kış mevsimi için yaylalardan 5 kiloluk bidonlarla süt satın alarak hazırlık yapıyor. Çiftçiler, yaz boyunca hayvanlarına baktıktan sonra kış için gelir elde ediyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, kış mevsimi boyunca tüketmek için yaylalara 5 kiloluk bidonlarla çıkarak süt satın aldı.

Yüksekova'da her sene olduğu gibi bu sene de vatandaşların kış hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 400 bin küçükbaş ve 25 bin büyükbaş hayvan varlığıyla bilinen Yüksekova'da kış mevsimi önce vatandaşlar hazırlıklarını sürdürürken, çiftçiler ise elde ettikleri gelirle hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılıyor. Orşe Yaylası'na çıkan vatandaşlar, koyunlardan sağılan sütü beraberindeki getirdikleri 5 kiloluk bidonlara doldurarak evlerinin yolunu tuttu. Satın aldıkları sütü derin dondurucularda muhafaza ederek kış mevsimi boyunca tüketeceklerini ifade eden Nevzat Alter isimli vatandaş, "Her sene olduğu gibi bu sene de süt almaya geldik. Bugün Orşe Yaylası'na çıktık. Bizde kışlık süt için geldik. Şu an 5 kiloluk bidonlara doldurarak götüreceğiz. Yaz ayları boyunca çiftçiler zorlu bir şekilde koyunlara baktılar, şimdi de karşılığını alma zamanı" dedi.

Vatandaşların kışlık süt mesaisini yerinde ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ise hepsine kolaylıklar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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