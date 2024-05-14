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Yoğun bakımda acı haberi alan aile ortalığı birbirine kattı

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Denizli'de yakınlarını kaybeden hasta yakınları yoğun bakım ünitesine girdi. Uyarıları aldırış etmeyen acılı aileyi güçlükle dışarı çıkartıldı.

Yoğun bakımda acı haberi alan aile ortalığı birbirine kattı

DENİZLİ - Denizli'de yakınlarını kaybeden hasta yakınları yoğun bakım ünitesine girdi. Uyarıları aldırış etmeyen acılı aileyi güçlükle dışarı çıkartıldı.

Denizli Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören yakınlarının hayatını kaybettiği bilgisi alan acılı aile ortalığı birbirine kattı. Yoğun bakım ünitesine giren aile üyeleri yakınlarının cenazesi başında ağıt yakarken, kendilerini uyaran görevliler ile de tartışma yaşadı. Uyarılara aldırış etmeyen acılı aile güçlükle dışarı çıkartılırken, güvenlik görevlileri ve aile üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Aile üyelerinin yoğun bakım ünitesinde ki feryatları ve güvenlik görevlileri ile aralarında yaşanan tartışma ise cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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