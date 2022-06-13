Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan müdürlerine tasarruf talimatı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın bürokratlarıyla her ay rutin olarak gerçekleştirdiği müdürler toplantısında, gündem olarak tasarruf tedbirleri belirlendi.

Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve Hüseyin Boran'ın da bulunduğu toplantıda Başkan Yaşar, maliyetler ve harcamalar konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

"Kamunun parasını harcadığımızı unutmayacağız"

Konuşmasında halkın yararına olmayan hiçbir projede olmadıklarını ve olmayacaklarının altını çizen Başkan Yaşar, "Halkın parasını yine halka harcayarak güzel işler yapıyoruz. Bunu yaparken bir yandan müdürlüklerimizin giderleri var. Bunlara dikkat edeceğiz. Ayrıca gereksiz elektrik harcamalarından da kaçınacağız. Kamunun parasını kendi paramız gibi kullanacağız. Kamunun parasını harcadığımızı unutmayacağız" dedi.

"Giderlerimiz artıyor, gelirlerimiz azalıyor"

Yaşanan ekonomik dalgalanmadan belediyelerin de etkilendiğini sözlerine ekleyen Başkan Yaşar, "Giderlerimiz artıyor, gelirlerimiz azalıyor. Gelir-gider dengesini göz önünde bulundurarak israfın önüne geçmeliyiz. Bugün Yenimahalle Belediyesi, Türkiye'nin en güçlü ilçe belediyelerinden biri haline geldiyse bunu bütçemizi doğru kullanarak yaptık" diye konuştu.

"Biz bir aileyiz"

Belediyeye gelen vatandaşların en iyi şekilde karşılanmasını istediğini de belirten Yaşar, "Belediyemize gelen vatandaşın ne işi olursa olsun, belediyeden güler yüzle ayrılmalı. Vatandaşa güler yüzlü olun. Yasalar çerçevesinde sorunları ivedi bir şekilde çözmeye çalışın. Sizlerden çok memnunum, biz bir aileyiz. Birlikte nice güzel işlere imza atacağız" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel