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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten Yeni Yıl Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten Yeni Yıl Mesajı
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2025 yılına dair umut dolu bir mesaj yayımladı. Vali Çiçek, yeni yılın fırsatlarla dolu olduğunu belirterek, geride kalan yılın değerlendirilmesi ve planlamalarla hizmet ve yaşam kalitesinin artacağına inandığını ifade etti. Ayrıca, yeni yılın barış, kardeşlik, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; yayımladığı yeni yıl mesajında, "2025 yılında, tarihimizden aldığımız gücü, sürekli değişen, gelişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirdiğimizde, ülkemiz ve ilimiz için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı, başarılı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajına; "Değerli Kayserili hemşehrilerim, mutluluk ve hüzünlerin yaşandığı bir yılı daha geride bırakıyoruz" ifadeleriyle başlayan Vali Çiçek; "Her yeni yıl, yeni başlangıçlar ve umutlarla dolu bir dönemdir. Her yeni yıl, hayallerimizi gerçekleştirmek, hedeflerimize ulaşmak ve kendimizi geliştirmek için bir fırsat sunar. Önümüzdeki yılın daha iyi geçmesi için geride bıraktığımız yılın muhakemesini yaparak, ilimizin ve ülkemizin sorunlarını çözebilmek için gereken planları yapmalı enerjimizi, zamanımızı ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirip, karşımıza çıkan problemleri aşabilmek için her zamankinden daha fazla çalışmalıyız. 2025 yılında, tarihimizden aldığımız gücü, sürekli değişen, gelişen dünya şartlarının sağladığı fırsatlarla birleştirdiğimizde, ülkemiz ve ilimiz için hizmet ve yaşam kalitesinin daha da artacağı, başarılı bir yıl olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, çok kıymetli şehit yakınlarımızın ve kahraman gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin, çalışma arkadaşlarımın, ilimizde görev yapan basın mensuplarımız ile aile ve yakınlarının yeni yılını tebrik ediyor, 2025 yılının ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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