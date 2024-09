Türkiye ve Özbekistan Üniversiteleri Arasında Eğitim İş Birliği Anlaşmaları İmzalandı

Türkiye- Özbekistan arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğini güçlendirmek için düzenlenen Türkiye- Özbekistan Eğitim Forumu'nun 3., İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Programa katılım sağlayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Özbekistan üniversiteleriyle iş birliği anlaşmaları imzaladı.

İlk olarak Rektör Nedim Sözbir, Tashkent University of Architecture and Civil Engineering Üniversitesi adına Rektörü Dr. Bakhrom Tulaganov, Karakalpak Devlet Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Reymov Akhmed Mambetkarimov, Urgench Üniversitesi adına anlaşmayı imzalayan Rektör Prof. Dr. Abdullaev Bakhrom İsmailovich, Bukhara Engineering-Technological Institute ile iş birliğini Rektör Prof. Dr. Sadokat Siddikova, Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy ile işbirliğini Rektör Ruziev Oybek Abdimuminovich imzaladı. Son olarak Düzce Üniversitesi'yle Tashkent Institute of Textile and Light Industry arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmayı Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Tashkent Institute of Textile and Light Industry adına ise Direktör İsmail Bulanow imzaladı.

İkili iş birliği fırsatları ve misafirperverliği için İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal'a ve katılım sağlayan Özbekistan heyetlerine teşekkür eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, yapılan iş birliklerinin üniversitelere hayırlı olmasını temenni etti. - DÜZCE