Üye Girişi
Haberler

Türkiye ve Özbekistan Üniversiteleri Arasında Eğitim İş Birliği Anlaşmaları İmzalandı

Türkiye ve Özbekistan Üniversiteleri Arasında Eğitim İş Birliği Anlaşmaları İmzalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen programda, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Özbekistan üniversiteleriyle çeşitli iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Türkiye- Özbekistan arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğini güçlendirmek için düzenlenen Türkiye- Özbekistan Eğitim Forumu'nun 3., İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Programa katılım sağlayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Özbekistan üniversiteleriyle iş birliği anlaşmaları imzaladı.

İlk olarak Rektör Nedim Sözbir, Tashkent University of Architecture and Civil Engineering Üniversitesi adına Rektörü Dr. Bakhrom Tulaganov, Karakalpak Devlet Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Reymov Akhmed Mambetkarimov, Urgench Üniversitesi adına anlaşmayı imzalayan Rektör Prof. Dr. Abdullaev Bakhrom İsmailovich, Bukhara Engineering-Technological Institute ile iş birliğini Rektör Prof. Dr. Sadokat Siddikova, Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy ile işbirliğini Rektör Ruziev Oybek Abdimuminovich imzaladı. Son olarak Düzce Üniversitesi'yle Tashkent Institute of Textile and Light Industry arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmayı Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Tashkent Institute of Textile and Light Industry adına ise Direktör İsmail Bulanow imzaladı.

İkili iş birliği fırsatları ve misafirperverliği için İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal'a ve katılım sağlayan Özbekistan heyetlerine teşekkür eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, yapılan iş birliklerinin üniversitelere hayırlı olmasını temenni etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Teknik Üniversitesi Düzce Üniversitesi Özbekistan Etkinlik Türkiye Rektör Eğitim Yerel Yaşam

Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş

Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş

 İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

 CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi

CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Milletvekilinin istifasını istedi
Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay

Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica Gil Vicente hangi kanalda? Benfica Gil Vicente maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Alanyaspor Rizespor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Rizespor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Kasımpaşa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Osimhen neden çıktı, niye oynamıyor? Osimhen sakatlandı mı? İŞTE SON DURUMU! Osimhen sakat mı, sakatlık durumu nedir? Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Kasımpaşa golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Alanyaspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });