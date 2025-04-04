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Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam

Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam
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Elektrik fiyatına zam geldi. EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, konut abonelerine yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre elektrik konut abonelerine yüzde 25 oranında zam yapıldı.

EPDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır.

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.

Ayrıca BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında: Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış söz konusudur.

Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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