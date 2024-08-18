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Emeklilerin Maaşlarında İyileştirme Yapılması Çağrısı

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Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür, emeklinin kaderine terkedildiğini ve temmuz zamlarının kök maaşlara yapıldığını söyleyerek hükümete maaşlarda iyileştirme yapılması çağrısında bulundu. Gür, emeklilerin refah seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini ve İntibak Yasası'nın bir an önce devreye girmesini istedi. Ayrıca, emeklilerin kredi alacak durumda olmadığını belirtti.

(ELAZIĞ) - Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür, emeklinin kaderine terkedildiğini ve temmuz zamlarının kök maaşlara yapıldığını söyleyerek hükümete maaşlarda iyileştirme yapılması çağrısında bulundu. Gür, "Emeklinin alım gücü kalmadı. Marketlere giremez, tenceresi kaynamaz oldu. Bakın kış kapıya dayandı. Artık bu saatten sonra vatandaşın ve her kesimdeki insanların kış hazırlıkları başlayacak. Bu konunun ivedilikle düzeltilmesi istiyoruz" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür, emeklilerin refah seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Gür, şöyle konuştu:

"Öncelikle 1 Temmuz'da yapılan yüzde 24.73'lük zam alt taban maaşlara kesinlikle yansıtılmadı. Bu insanları mağdur eden bir sistem oluştu. Önce 1 Ocaktan sonra 7- 8 bin lira maaş alan insanların maaşlarını cumhurbaşkanımız 10 bin liraya tamamladı. Bu insanlarımız bugüne kadar 10 bin lira maaşla yaşadılar. Ama 1 Temmuz'daki yüzde 24,73'lük zam, 1 Ocaktan sonra gerçek kök maaşı 7 -8 bin liraysa, bu yüzde 24'lük zam onun üzerinden yapılarak 10- 10 bin 250 liraya yükseltildi. Ama bu insanların beklentisi o değildi. En azından kök maaş 10 bin lira olarak hesaplansaydı, bugün 10 bin lira maaş alan vatandaşlarımız, dar gelirlimiz, BAĞ-KUR'lumuz, düşük maaş alan emeklimiz en azından 12 bin 500-13 bin lira maaş alırlardı. Ama devletimiz nedense bu insanları tamamen bırakın yoksulluğu, açlıkla baş başa bırakmıştır.

"Emeklinin alım gücü kalmadı"

Devlet her zaman babadır. Devlet milletsiz, millet devletsiz olamaz. Ama bir baba da evlatlar arasında ayrım yapmaz. Biz bu konunun ivedilikle düzeltilmesini istiyoruz. Bu alt taban maaşı düşük olan insanların refah seviyelerinin yükseltilmesini, yaşam şartlarının yükseltilmesini istiyoruz. Bu insanlar artık kira ödeyemiyor. Elazığ'daki en kötü ev kiraları bile 10- 15 bin lira arası. Oysa emekli 10 ila 15 bin lira arasında maaş alıyor. Bu insanların maaşının tamamı kiraya gidiyor. Elektriğe yüzde 38, doğal gaza yüzde 38 zam geliyor. Zamlar peş peşe yağmur gibi gelmeye başladı. Emeklinin, dar gelirlinin, BAĞ-KUR'lunun alım gücü hiçe sayıldı. Emeklinin alım gücü kalmadı. Marketlere giremez oldu. Tenceresi kaynamaz oldu. Bakın kış kapıya dayandı. Artık bu saatten sonra vatandaşın ve her kesimdeki insanların kış hazırlıkları başlayacak. Ama bu insanlar ney yapacak? Bu konunun ivedilikle düzeltilmesi istiyoruz."

"Emeklinin refahı için İntibak Yasası bir an önce devreye girmelidir"

"İntibak yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini" kaydeden Gür, şöyle devam etti:

"Neden bizim intibak hala verilmedi? İntibak verilseydi bu insanların gelir seviyelerinin bugünkü şartlardan biraz daha iyi olacağını düşünüyoruz. Biz her koşulda söylüyoruz. Şu intibakın, devlet babamızın vermiş olduğu intibak yasasının bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz. 2000 öncesi emeklilerimiz intibaktan faydalandı. Ama 2000 sonrası emeklilerimiz intibaktan faydalanamadı. Tabii ki 30- 40 bin lira alan emeklilerimiz de var. Onlar hiç değilse açlık sınırının üzerindeler. Bugün Türkiye'de açlık sınırı 19 binlerde seyrediyor. Emeklinin yüzde 60'ı 19 bin lira değil, 15 bin liranın altında maaş alıyor. Bu demek ki devletimiz emeklileri artık görmezlikten geliyor. ya da imkanları doğusunda mı hareket ediyor, her ne ise bu insanların refah seviyesini düzeltmiyorlar."

Emeklilerin yapılan son seçimlerde AK Parti'ye büyük oranda oy vermediğini de söyleyen Gür, hükümetin eski oy potansiyelini yakalamak için emeklinin durumunu iyileştirmesi gerektiğini vurguladı.

"Emekli kira bile ödeyemiyor, krediyi nasıl ödeyecek?"

Geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bazı bankalarla emekliler için düşük oranlı ya da faizsiz kredi anlaşması yapmasına ilişkin görüşlerini de açıklayan Vedat Gür, emeklinin kredi alsa bile geri ödeyecek durumda olmadığını söyledi. Gür, "Kaldı ki; Sosyal Güvenlik Kurumu, 13 bankayla bir kredi anlaşması yapmış. Allah aşkına emeklinin kira verecek gücü yok, emekliye bu krediyi bedava mı vereceksiniz? Faizsiz kredi diyorsunuz. 3 ay 5 ay sonra bunun geri ödemesi başlayacak. 10- 12 bin lira maaş alan bir insan 100 bin lira kredinin geri ödemesini nasıl yapacak? Zaten 10 bin lira maaş alana hiçbir banka kredi verme imkanına sahip değil. Çünkü yaş olarak da ondan sigorta kesecek, dosya masrafı kesecek, 6-7 bin lirası masraflara gidecek. Bence bu durumu orta halli olan insanlara yarayacaktır. Bu krediler dar gelirli 10- 12 bin lira alan emeklinin hiçbir zaman bu kredinin yanına bile yaklaşacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Ekonomi Türkiye Elazığ Refah Zam Yerel Politika Ekonomi Haberler

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