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Tarım Bakanlığı'ndan Taklit Gıda Uyarısı: Kayseri'den 3 Ürün Listeye Eklendi

Tarım Bakanlığı'ndan Taklit Gıda Uyarısı: Kayseri'den 3 Ürün Listeye Eklendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehdit eden gıdalar listesini güncelledi. Kayseri'den 3 ürün bu listeye dahil edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniledi. Ocak ayında listeye Kayseri'den 3 ürün eklendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Listede yer alan Kayserili firmalar şu şekilde;

Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yeni Danacı Dana Sucuk (Kanatlı eti tespiti), Garanti Bakliyat Baharat Et Mamulleri Tarım Ürünleri Gıda Maddeleri İhracat İthalat SAN. TİC. LTD. ŞTİ Garanti Baharat Kırmızı Toz Biber (Domates tespiti), Ada Izgara-Aydoğan Yazıcıtunç (Uysallar Köfte) - Çiğ dana ızgara köfte (Kanatlı eti tespiti). - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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