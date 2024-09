Erzurum Kent Konseyi'nden Gaziler Günü Mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Gurur kaynağımız olan gazilerimizin, 19 Eylül Gaziler Gününü tebrik ederken, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Aziz milletimizin şan ve şerefle dolu tarihi, kahramanca verilen mücadelelerle doludur" sözleriyle mesajına başlayan Başkan Hüseyin Tanfer, daha sonra şöyle dedi: "Dünden bugüne, cennet vatanımızın düşmana bırakılmamasında gazilerimizin ve şehitlerimizin destansı mücadelesi tüm dünyaya örnek olmuştur. Bugün huzurlu ve müreffeh bir hayat yaşayabildiğimiz vatan toprakları, şehit ve gazilerimizin, canları pahasına verdikleri mücadele ile gerçekleşmiştir. Bağımsızlığı ve vatanını her şeyden üstün tutan ecdadımız, her asır ve her dönem, kahramanca verilmiş mücadelelerle bu vatanı bizlere emanet etmişken bize düşen görev de birlik beraberlik içinde kalarak bu emanete sahip çıkmaktır. Bugün millet olarak hür ve bağımsız bir hayat yaşayabiliyorsak, kahraman gazilerimizin ve şehitlerimizin emeği asla inkar edilemeyecek bir gerçektir. Gazilerimiz başımızın tacıdır. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Allah vatan aşkıyla çarpan her kalbin cesaretini daha da arttırsın. Bu duygu ve düşüncelerle gurur kaynağımız olan gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Gününü tebrik ederken, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ise sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler temenni ediyorum. - ERZURUM