Bolu Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Bolu'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor?

2024 Bolu kurban pazarı ve satış yerleri nereye kurulduğu, Bolu Müftülüğü tarafından liste yayınlandı. Bolu'da kurban kesim yerleri ve satış noktaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bolu'da kurban yerleri hangi ilçeye kuruluyor ve kurban kesim yerleri merak ediliyor. Bolu Kurban kesim ve satış yerleri neresi? Bolu'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Detaylar haberimizdedir…

BOLU KURBAN SATIŞ YERLERİ NEREDE?

Bolu'da kurban satış yerleri açıklandı. Bolu Müftülüğü tarafından yayınlanan kurban satış yerleri belli oldu.

Bolu Merkez Kurban Satış Yeri

Bolu Birlik EtA.Ş

Adres: Yeni Geçitveren Köyü Mevkii

Kavacık sokak No:48/A Merkez/Bolu

BOLU'DA KURBAN KESİM (PAZAR) YERLERİ NEREYE KURULUYOR?

Bu yıl Bolu'da kurban pazar yerleri nereye ve hangi ilçeye kurulacağı merak ediliyor. 2024 kurban kesim yerleri Bolu Müftülüğü tarafından kurban kesim yerleri duyurulacaktık. Bolu kurban pazar yerleri için Bolu Müftülüğü'nü takip edebilirsiniz. Kurban kesim yeri için tıklayınız.