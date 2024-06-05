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Elazığ Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Elazığ'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor?

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Elazığ kurban pazarları nereye kurulacak? 2024 Elazığ kurban kesim yerleri ve satış yerleri hangi ilçede olacağı araştırılıyor. Elazığ kurban satışı nerede, hangi ilçede ve kesim yerlerine nasıl gidilir merak ediliyor. Elazığ'da hayvan pazarı ve kesim yerleri nerede olduğu gündeme geliyor. Peki, Elazığ'da kurban yerleri (pazarı) nerede?

2024 Elazığ kurban pazarı ve satış yerleri nereye kurulduğu, Elazığ Müftülüğü tarafından liste yayınlandı. Elazığ'da kurban kesim yerleri ve satış noktaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Elazığ'da kurban yerleri hangi ilçeye kuruluyor ve kurban kesim yerleri merak ediliyor. Elazığ Kurban kesim ve satış yerleri neresi? Elazığ'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Detaylar haberimizdedir…

ELAZIĞ KURBAN SATIŞ YERLERİ NEREDE?

Elazığ'da kurban satış yerleri açıklandı. Elazığ Müftülüğü tarafından yayınlanan kurban satış yerleri için tıklayınız.

Elazığ Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Elazığ'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor?

ELAZIĞ'DA KURBAN KESİM (PAZAR) YERLERİ NEREYE KURULUYOR?

Bu yıl Elazığ'da kurban pazar yerleri nereye ve hangi ilçeye kurulacağı merak ediliyor. 2024 kurban kesim yerleri Elazığ Müftülüğü tarafından açıklandı. Elazığ kurban kesim yerleri için tıklayınız.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

  • Arefe Günü: 15 Haziran Cumartesi
  • Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran Pazar
  • Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran Pazartesi
  • Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran Salı
  • Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran Çarşamba
  • Kurban Bayramı Tatili: 20 Haziran Perşembe
  • Kurban Bayramı Tatili: 21 Haziran Cuma
  • Kurban Bayramı Tatili: 22 Haziran Cumartesi
  • Kurban Bayramı Tatili: 23 Haziran Pazar
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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