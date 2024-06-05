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Edirne Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Edirne'de kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor?

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Edirne kurban pazarları nereye kurulacak? 2024 Edirne kurban kesim yerleri ve satış yerleri hangi ilçede olacağı araştırılıyor. Edirne kurban satışı nerede, hangi ilçede ve kesim yerlerine nasıl gidilir merak ediliyor. Edirne'de hayvan pazarı ve kesim yerleri nerede olduğu gündeme geliyor. Peki, Edirne'de kurban yerleri (pazarı) nerede?

2024 Edirne kurban pazarı ve satış yerleri nereye kurulduğu, Edirne Müftülüğü tarafından liste yayınlandı. Edirne'de kurban kesim yerleri ve satış noktaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Edirne'de kurban yerleri hangi ilçeye kuruluyor ve kurban kesim yerleri merak ediliyor. Edirne Kurban kesim ve satış yerleri neresi? Edirne'de kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Detaylar haberimizdedir…

EDİRNE KURBAN SATIŞ YERLERİ NEREDE?

Edirne'de kurban satış yerleri açıklandı. Edirne Müftülüğü tarafından yayınlanan kurban satış yerleri için tıklayınız.

Edirne Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Edirne'de kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor?

EDİRNE'DE KURBAN KESİM (PAZAR) YERLERİ NEREYE KURULUYOR?

Bu yıl Edirne'de kurban pazar yerleri nereye ve hangi ilçeye kurulacağı merak ediliyor. 2024 kurban kesim yerleri Edirne Müftülüğü tarafından liste yayınlandı. Edirne kurban kesim yerleri için tıklayınız.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

  • Arefe Günü: 15 Haziran Cumartesi
  • Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran Pazar
  • Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran Pazartesi
  • Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran Salı
  • Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran Çarşamba
  • Kurban Bayramı Tatili: 20 Haziran Perşembe
  • Kurban Bayramı Tatili: 21 Haziran Cuma
  • Kurban Bayramı Tatili: 22 Haziran Cumartesi
  • Kurban Bayramı Tatili: 23 Haziran Pazar
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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