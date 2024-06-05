SURVIVOR 134. BÖLÜM TANITIMI İZLE | Survivor'da eleme adayları kim? #128250

Survivor, TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Medya tarafından hazırlanan Türkiye'nin en çok izlenen en heyecanlı yarışma programında finale az bir zaman kaldı. Kimin şampiyon olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Survivor 134. Bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Survivor'da eleme adayları kim?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2024'te sıralama oyunu tamamlanmasının ardından en iyi süreyi Batuhan Karacakaya elde etti. Batuhan Karacakaya, bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, 3 galibiyet alan rakiplerini eleyerek bir üst tura çıkacak. Atışlar ve mücadele giderek artarken, yarışmacılar daha fazla sembol düşürecek, 2 halka atışı ve 1 basket atışı yaparak sayı kazandılar.

Finalde Nefise Karatay ile Batuhan Karacakaya karşı karşıya geldi. Batuhan, 3-0'lık skorla haftanın birinci bireysel dokunulmazlık sembolünü kazandı ve böylece ödülün de sahibi oldu. Sembolü kazanan Batuhan, üç arkadaşının da ödülden faydalanmasını sağladı. Nefise, Seda ve Ogeday'ı seçen Batuhan, bu şekilde ödülü paylaşmış olacak.

SURVIVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan Karacakaya, eleme adayını açıkladı. Batuhan, Merve'yi eleme potasına gönderdi. Bu hafta Survivor'da ilk eleme adayı Merve Aydın oldu.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Survivor All Star 134. Bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor tanıtımını izlemek için linke tıklayabilirsiniz.