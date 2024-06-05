Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
Geçtiğimiz günlerde antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 maçtır takımda yer alamayan milli voleybolcu Zehra Güneş, ABD maçında koltuk değnekleriyle takım arkadaşlarını desteklemeye geldi. Sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Güneş'in durumu, sevenlerini derinden üzdü. Sosyal medyadan sakatlığına dair bir açıklama yapan Güneş, 12 Haziran'da Hong Kong'da başlayacak olan Milletler Ligi 3. etabına katılamayacağını duyurdu.
Voleybol Milletler Ligi'nin 2. hafta son maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız ev sahibi ABD ile kozlarını paylaştı.
KOLTUK DEĞNEKLERİYLE SALONA GELDİ
Millilerin son 2 maçında kadroda yer almayan Zehra Güneş arkadaşlarını desteklemek için salona geldi. Zehra Güneş'in yürümekte bir hayli zorlandığı ve koltuk değneği kullandığı anlar sevenlerini üzdü.
SAKATLIĞINI AÇIKLADI
Sosyal medyadan sakatlığına dair bir açıklama paylaşan Güneş, 12 Haziran'da Hong Kong'da başlayacak olan Milletler Ligi 3. etabına katılamayacağını açıkladı.
İşte Zehra'nın son hali;