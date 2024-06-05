Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli ve memur, bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta ardından düzenlenen kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekliler Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerin hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesinin, hesaplara yatacağı tarihi açıkladı. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...