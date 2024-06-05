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Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?

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Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli ve memur, bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta ardından düzenlenen kritik Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekliler Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerin hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesinin, hesaplara yatacağı tarihi açıkladı. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Erdoğan, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi de açıklayarak, "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Tek kalemde 42 milyar tutarında ödeme yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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