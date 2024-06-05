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SGK 344 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Kamuda sözleşmeli personel ne demek?

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 344 sözleşmeli personel alımı için başvuru şartlarını duyurdu. Kamuda sözleşmeli personel, belirli bir süre için hizmet vermek üzere anlaşmalı olarak çalışan kişilere verilen isimdir. Bu alım, kamu kurumlarında istihdam edilecek personel ihtiyacını karşılamak için yapılmaktadır.

SGK, 344 sözleşmeli personel alımı için ilan yayınladı. Adaylar, Başvuru yapmak isteyen adayların 2022 veya 2023 yılı KPSS sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Peki, SGK 344 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Kamuda sözleşmeli personel ne demek? Detaylar haberimizde...

SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda KPSS puanı şartı aranıyor. Adayların, ÖSYM tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans P3), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans P93) veya 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim P994) tarihlerinde yapılmış olan KPSS'den en az 60 puan almış olması gerekiyor.

KAMUDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL NE DEMEK?

Kamuda sözleşmeli personel, belirli bir süre için bir kamu kurumunda sözleşme ile istihdam edilen çalışanlardır. Bu personeller sürekli işçi ya da kadrolu memur statüsünde yer almazlar. Sözleşmeli personeller hizmetlerini belirli bir sözleşme süresi boyunca sağlarlar.

SGK 344 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Kamuda sözleşmeli personel ne demek?

KAMUDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını 05.06.2024-14.06.2024 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler. Kamu İşe Alım hizmeti ' https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' linki üzerindene-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirilecek.

PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

  • 260 Büro Personeli,
  • 69 Destek Personeli,
  • 14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve
  • 1 Teknisyen olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alınacak.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Personel Kamu Gündem Eğitim Ekonomi Haberler

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