Çalışan anne desteği, Türkiye'de çocuğu olan ve çalışan anneleri desteklemek için sunulan bir hizmettir. Bu destek, çocuğu olan çalışan annelere maddi yardım sağlayarak onların iş ve aile yaşamlarını daha dengeli bir şekilde sürdürmelerine katkıda bulunmayı amaçlar. Çalışan anneler desteğin ne kadar olduğunu ve başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, Çalışan anne desteği ne kadar? Çalışan anne desteği başvuru şartları neler?

ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ NE KADAR?

Çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak.

ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tam zamanlı ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-24 ay arası çocuğu olan sigortalı anne, eğitimli bir çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırmaya başladığında bu destekten yararlanabilir.

ÇALIŞAN ANNE DESTEK BAŞVURUSU İÇİN (LİNK)