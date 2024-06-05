Hatay Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Hatay'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor?

2024 Hatay kurban pazarı ve satış yerleri nereye kurulduğu, Hatay Müftülüğü tarafından liste yayınlandı. Hatay'da kurban kesim yerleri ve satış noktaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hatay'da kurban yerleri hangi ilçeye kuruluyor ve kurban kesim yerleri merak ediliyor. Hatay Kurban kesim ve satış yerleri neresi? Hatay'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Detaylar haberimizdedir…

HATAY KURBAN SATIŞ YERLERİ NEREDE?

Hatay'da kurban satış yerleri açıklandı. Hatay Müftülüğü tarafından yayınlanan kurban satış yerleri için tıklayınız.

HATAY'DA KURBAN KESİM (PAZAR) YERLERİ NEREYE KURULUYOR?

Bu yıl Hatay'da kurban pazar yerleri nereye ve hangi ilçeye kurulacağı merak ediliyor. 2024 kurban kesim yerleri Hatay Müftülüğü tarafından liste yayınlandı.

ANTAKYA İLÇESİ KURBAN KESİM YERLERİ

Antakya Üzümdalı Mezbahası (Üzümdalı Mahallesi)

İSKENDERUN İLÇESİ KURBAN KESİM YERLERİ

İskenderun Mezbahası.

KIRIKHAN İLÇESİ KURBAN KESİM YERLERİ

Çarşamba Pazarı Sebze satış Bölümü( Gündüz mahallesi)

SAMANDAĞ İLÇESİ KURBAN KESİM YERLERİ

Hızır Türbesi Karşısı (Deniz Mahallesi)

DÖRTYOL İLÇESİ KURBAN KESİM YERLERİ

Dörtyol Mezbahası.

ERZİN İLÇESİ KURBAN KESİM YERLERİ

Erzin Mezbahası.

YAYLADAĞI İLÇESİ KURBAN KESİM YERLERİ

Yayladağı Eski Mezbahası

ARSUZ İLÇESİ KURBAN KESİM YERLERİ

Arsuz (Akçalı) Mezbahası.

REYHANLI İLÇESİ KURBAN KESİM YERLERİ

Reyhanlı Mezbahası.

HASSA İLÇESİ KURBAN KESİM YERLERİ

Çarşamba Pazarı Sebze Satış bölümü ( Kırıkhan Gündüz Mahallesi)

PAYAS İLÇESİ KURBAN KESİM YERLERİ

Dörtyol Mezbahası

BELEN İLÇESİ KURBAN KESİM YERLERİ

İskenderun Mezbahası