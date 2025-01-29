Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Suriye'de Esad Rejiminin Devrilişi Sonrası Yıkılan Evler Yeniden İnşa Ediliyor

Suriye'de Esad Rejiminin Devrilişi Sonrası Yıkılan Evler Yeniden İnşa Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki iç savaşın ardından Beşar Esad rejiminin devrilmesi ile birlikte vatandaşlar, yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için çalışmalara başladı. 53 yaşındaki Muhammed Gazi Kueyfi, ailesinin anılarının olduğu evinin enkazını ziyaret ederek yaşadıklarını paylaştı.

ŞAM (İHA) – Suriye'deki iç savaşın ardından Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle yaralar sarılmaya başlarken, doğup büyüdüğü evin enkazını ziyaret eden Muhammed Gazi Kueyfi, Esad'ın zulmünü anlattı.

Suriye'de uzun yıllar halkına zulmeden Esad rejiminin 8 Aralık tarihinde devrilmesiyle birlikte vatandaşlar yaşam alanlarını onarmaya başladı. Esad'ın zulmünden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden birisi olan Şam'a bağlı Zabadani ilçesinde yaşayan vatandaşlar, enkaza dönen evlerine dönerek temizliyor. İlçede yaşayan 53 yaşındaki Muhammed Gazi Kueyfi, 1937 yılında inşa edilen ve bombalarla yıkılan evini ziyaret etti. Yüzlerce anısının olduğu evini oğlu ile ziyaret eden Muhammed Gazi Kueyfi, yaşadıklarını anlattı.

"Esad, ona muhtaç kalmamız için yaşamımızı kısıtlıyordu"

İki katlı evinin kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Muhammed Gazi Kueyfi, "Bizim evimiz enkaza döndü. Bu evde abimin, kardeşimin, annemin, babamın yani hepimizin hatıraları vardı. Bu ev 1937'de inşa edilmişti. Rejim, hem tarihimizi hem evimizi bitirdi. Çok şükür gençlerimiz geldiler ve bizi özgürleştirdiler. Tekrar evimize geldik ve inşa edeceğiz. Geride kalan her şeyi unutup hayatımıza yeniden başlayacağız. Ailemin tamamı burada, annem ve babam vefat etti. Biz yaşıyor muyduk? Tabi ki yaşamıyorduk. Yaşayan bir ölü gibiydik. Bundan sonra en güzel şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Zalim Esad, hiçbir şeyimizi bırakmadı. Her şeyimizi almıştı. Esad döneminde çok fazla boğulmuştuk, kötü bir hayat sürüyorduk. Aslında her şeyimiz vardı ama Beşar Esad yönetimi, küçük bir bakkal bile açılmasına izin vermiyordu. Ona muhtaç kalmamız için yaşamımızı kısıtlıyordu. Ama şimdi çok şükür Rabbim bize bu günleri gösterdi" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
img

Çuvalla parayı gözden çıkardılar! Real Madrid'e bir Türk daha
img

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Erdoğan milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.