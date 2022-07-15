Son dakika yerel: Edirne Valisi Kırbıyık, şehit polislerin kabri başında dua etti

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehit Polis Serhan Alışkan ve Şehit Polis Nefize Çetin Özsoy'un kabirleri başında dua etti.

Vali Kırbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Edirne Yeni Şehir Mezarlığı'nda Şehit Polis Serhan Alışkan ve Şehit Polis Nefize Çetin Özsoy'un kabirlerini ziyaret etti. Şehitlerin aileleriyle yakından ilgilenerek başsağlığı ve sabır dileyen Vali Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, şehitlerin anne babalarıyla birlikte kabirlerin başında dua etti. Bugün şehitlerin meslektaşları ile birlikte kabirleri başında olduğunu ifade eden Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Kıymetli emanetimiz, şehit ailelerimiz, bilmenizi isterim ki buradaki kızlarımız sizin kızlarınız, evlatlarımız sizin evlatlarınızdır. Bizler sizlerin emrinizdeyiz. Evet, dünyevi hiçbir şeyle aziz şehitlerimizin haklarını ödeyemeyiz, ancak emanetlerini güçlü bir şekilde muhafaza etmeyi, başımıza taç etmeyi boynumuzun borcu biliriz. Onlar, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak, şanlı bayrağımızı vatan semalarında özgürce dalgalandırmak uğruna hayatlarınızı feda ettiler. Aziz şehitlerimizin bu vatan ve millet için yaptığı fedakarlık, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve emsalsizdir. Ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi.

Edirne Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki kabir ziyaretine İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve şehitlerin meslektaşları katıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Yerel