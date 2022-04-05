Fırtınanın uçurduğu çatı ortalığı savaş alanına çevirdi

DENİZLİ - Denizli'de fırtınanın uçurduğu bir evin çatısı, önce bitişiğindeki binaya, ardından ise traktörün üzerine düşerek büyük oranda hasar oluşturdu.

Denizli Meteorolojinin uyarısının ardından sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 40 ile 70 kilometre hız ile esen fırtınada vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Toz bulutunun oluştuğu birçok bölgede araç sürücüleri ilerleyemedi. Beyağaç ilçesinde bulunan bir ev ise olumsuz hava şartlarından nasibini aldı. Rüzgarın şiddetine dayanamayan bir evin çatısı, bitişindeki binaya çarpıp traktörün üstüne devrildi.

Çarpmanın etkisiyle bitişikteki binanın da çatısı uçarken, büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Şans eseri kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Durum karşısında şoka uğrayan ev sakinlerini ise çevredeki komşuları sakinleştirdi.