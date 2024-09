Sivas'ta 98 Yaşındaki Kaya Bulut, Gençlere Taş Çıkartıyor

Sivas'ta yaşayan 98 yaşındaki Kaya Bulut, bitmeyen enerjisi sayesinde adeta gençlere taş çıkartıyor.

Sivas'ta yaşayan 98 yaşındaki Kaya Bulut, ilerleyen yaşına rağmen enerjisiyle gençlere örnek oluyor. Bulut, yaşlılıkla ilgili tüm klişeleri alt üst ederek, her yaştan insanın örnek alabileceği bir yaşam sürüyor. Günlük rutiniyle adeta 18 yaşındaki gençlerin enerjisini kıskandıracak bir yaşam tarzına sahip olan Bulut, yaşlılık nedir bilmiyor ve yaşlanmanın sadece bir rakam olduğunun ve maneviyatın her şeyden önemli olduğunu vurguluyor. Her sabah 8'de uyanan Bulut, geziyor, dolaşıyor, bahçesini suluyor, meyve sebze topluyor, hasta eşiyle ilgileniyor ve bahçesinde oğlu ile zaman geçiriyor. Bu zamana kadar birçok işte çok emek verip çalıştığını vurgulayan Kaya dede, "Bahçemde toprağımdan enerji alıyorum. Kendimi adeta 20 yaşında gibi hissediyorum. Her sabah 8 de kalkıyorum. İstiyorum ki her yeri alt üst edeyim. İçimde bitmek bilmeyen öyle bir istek var. Şimdi gitsem Cumhurbaşkanı ile konuşurum. İsrail'e gidin dese tırpanımı alır giderim" şeklinde konuştu.

"Allah'a inanıp çalışsınlar, hayatlarının değerini bilsinler"

Bulut, içinde bitmek bilmeyen enerjisi olduğunu belirterek "Toprağa oturuyorum. Oturduğum yerde ellerimle toprağı karıştırıyorum. Ne zaman keyfim isterse tırmıkla derleyip tohum atıyorum. Bahçemde birçok ağaç da var. Meyve ve sebzeler olmaya başladığında buranın geleni gideni hiç eksik olmuyor. Kimseden beş kuruş para istemem, almam. Herkese söylüyorum gelin buradan toplayın yiyin diyorum, poşet poşet kendim dağıtıyorum. Hiç yorulmuyorum. Çocuklarım hastalanırım diye korkup 'baba gel yapma' diyorlar. Onları yolcu ettikten sonra ben bahçemde çalışmaya devam ediyorum. Her sabah 8 de kalkıyorum. İstiyorum ki her yeri alt üst edeyim. İçimde bitmek bilmeyen öyle bir istek var. Bu işleri de bırakırsam tamamen elden ayaktan düşerim diye korkuyorum. Şimdi gitsem Cumhurbaşkanı ile konuşurum. İsrail'e gidin dese tırpanımı alır giderim. Gençler Allah'a inanıp çalışsınlar, oynasın gülsünler hayatlarının değerini bilsinler" dedi.

"Babam kendisini 20 yaşında hissediyor"

Babasının hayata hiçbir zaman küsmediğini belirten Haydar Bulut, "Babam hep süt içer yoğurt yer. Babam 98 yaşında halen ana dişi ağızında. Saçları bile yeni döküldü. Babam hayata hiçbir zaman küsmedi. Babam bizim çınarımız. Sabah uyanır üzerini değiştirir gelir bahçeye oturur. Elleriyle toprağı kazar. Baba ne yapıyorsun diye soruyoruz 'oğlum ben buradan enerji alıyorum' diyor. Baba yoruluyorsun yapma bırak diyorum. 'Oğlum ben burayı bırakırsam ölürüm' diyor. 'Kendimi 20 yaşında hissediyorum' diyor. Annemde babamın en büyük destekçisiydi. En büyük dirayeti hem doğal beslenmesi hem de vefalı eşi oldu" dedi. - SİVAS