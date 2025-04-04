44. maddeden sevk edildi! Jose Mourinho'yu bekleyen dev ceza belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından PFDK sevklerini açıkladı. Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin faturası ağır olurken, Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho başta olmak üzere sevek edilen isimleri bekleyen cezalar da belli oldu.

MOURINHO 44. MADDEDEN SEVK EDİLDİ

Müsabaka sonrasında Okan Buruk'un burnunun sıkan Jose Mourinho "Saldırı" nedeniyle 44. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Mourinho'nun yanı sıra aynı maddeden ceza alacak isimler ise Mert Hakan Yandaş, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay.

44. MADDENİN CEZASI 5-10 MAÇ MEN

Söz konusu dört isim 5-10 maç arası men cezası alabilir. Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi şu şekilde:

(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması

halinde;

(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü

yöneticileri için 157.500.-TL'den 675.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için

90.000.-TL'den 315.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL'den

135.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 38.250.-TL'den 67.500.-TL'ye kadar para

cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine

giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü

yöneticileri için 292.500.-TL'den 1.237.500.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için

157.500.-TL'den 675.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 112.500.-TL'den

225.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL'den 157.500.-TL'ye kadar

para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine

giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.

FRED VE FOTI'Yİ BEKLEYEN CEZA

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred ve yardımcı antrenörü Salvatore Foti ise 41. maddeden hakaretten PFDK'ye sevk edildi. Bu isimler de 2-5 maç ceza ile karşı karşıya. 41. madde şu şekilde;

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer

ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik

haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu

eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7

müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde

ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.-

TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL'den 420.000.-TL'ye

kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü

yöneticileri için 51.000.-TL'den 90.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde

ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün

arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-

TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 müsabakadan men,

soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası

verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 8 ila 12 müsabakadan men,

soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası

verilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi

internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile

gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 600.000.-TL'den 1.800.000.-TL'ye kadar,

1. Lig için 330.000.-TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 180.000.-TL'den 330.000.-

TL'ye kadar, 3. Lig için 90.000.-TL'den 180.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(4) Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı

ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.

MARIO BRANCO'NUN OLASI CEZASI

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, da46. maddeden (Talimatlara aykırı hareket) nedeniyle PFDK'ye sevk edilen isim oldu. 46. madde şu şekilde;

Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını

ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta

belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır. Talimat ve statülerde para cezasına ilişkin özel

hüküm bulunmadığı hallerde, olayın oluş şekli ve ağırlığı dikkate alınarak 5.000.000 TL'ye

kadar para cezası; hak mahrumiyeti, müsabakadan men veya soyunma odasına ve yedek

kulübesine giriş yasağı cezalarına ilişkin özel hüküm bulunmadığı hallerde ise olayın oluş şekli

ve ağırlığı dikkate alınarak; bu talimat kapsamındaki kişilere 1 yıldan az olmamak üzere süreli

veya sürekli hak mahrumiyeti, müsabakadan men veya soyunma odasına ve yedek kulübesine

giriş yasağı cezası verilir.

(2) TFF tarafından düzenlenen liglere ya da kupalara katılmayan kulüpler aksine bir

düzenleme bulunmadığı sürece bir alt lige düşürme cezası ile cezalandırılır.

SANDRO ZUFIC'İN ALMASI BEKLENEN C E ZA

Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Sandro Zufic ise 36. maddedeki sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ye sevk edildi. 36 madde şöyle diyor;

(1) Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla; herhangi bir kategori ayrımı

yapılmaksızın, müsabaka yerine gelmesine rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir

müsabakayı terk ederek müsabakanın tatil edilmesine sebebiyet verecek şekilde sportmenliğe

aykırı harekette bulunan kulüp ve mensupları hakkında Disiplin Kurulları aşağıda yer alan

cezalara hükmeder;

(a) Kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası; görevlilerine 1 yıl hak mahrumiyeti

cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı;

FENERBAHÇE'DEN 5 İSİM TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'de Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Zufic ve Foti tedbirli olarak sevk edildiği için 6 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile oynanacak maçta yedek kulübesinde yer alamayacak.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini 2-1 sarı-kırmızılılar kazanmış ve adını yarı finale yazdırmıştı. Maçın ardından Okan Buruk'un ile hakemlerin önünde karşı karşıya Jose Mourinho, Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıkmış ve Buruk yerde kalmıştı. Olay sırasında Portekizli teknik adamın yanında olan İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'a yardım etmeye çalışmıştı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra çok sinirlenmiş ve çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmişti. Öte yandan maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı toplamda 7 isme kırmızı kart çıkarmıştı.