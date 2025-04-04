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TFF'den Mourinho kararı! Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu

TFF'den Mourinho kararı! Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevklerini açıkladı. Karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho ile futbolculardan Mert Hakan Yandaş, Fred, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ve diğer karşılaşmaların PFDK sevklerini açıkladı.

MOURINHO SALDIRIDAN SEVK EDİLDİ

Müsabaka sonrasında Okan Buruk'un burnunun sıkan Jose Mourinho "Saldırısı" nedeniyle 44. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Aynı karşılaşmadan PFDK'ya sevk edilen diğer isimler ve gerekçeleri ise şu şekilde;

  • Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti: Hakaret
  • Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic: Sportmenliğe aykırı hareket
  • Fenerbahçeli futbolcu Fred: Hakaret
  • Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco: Talimatlara aykırı hareket
  • Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş: Saldırı
  • Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz: Saldırı
  • Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay: Saldırı

TFF'den Mourinho kararı! Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu

TFF'NİN DERBİ AÇIKLAMASININ TAMAMI

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13 ve 14. maddeleri uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX 'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS 'un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi MARIO JORGE DOS SANTOS BRANCO'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü SALVATORE FOTI'nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TFF'den Mourinho kararı! Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu BARIŞ ALPER YILMAZ 'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu KEREM DEMİRBAY'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

NELER YAŞANMIŞTI?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini 2-1 sarı-kırmızılılar kazanmış ve adını yarı finale yazdırmıştı. Maçın ardından Okan Buruk'un ile hakemlerin önünde karşı karşıya Jose Mourinho, Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıkmış ve Buruk yerde kalmıştı. Olay sırasında Portekizli teknik adamın yanında olan İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'a yardım etmeye çalışmıştı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra çok sinirlenmiş ve çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmişti. Öte yandan maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı toplamda 7 isme kırmızı kart çıkarmıştı.

TFF'den Mourinho kararı! Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu

OKAN BURUK NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklama yaşanan olaya ilişkin olarak "Benim onunla aramda bir şey olmadı. Ben hakemleri tebrik ettim, o da tebrik etti. Ben giderken arkadan müdahalesi oldu. Burnumda bir çizik oluştu. Çok da abartmayacağım ama şık bir şey değildi. Maç önü de sonu da birbirimizin elini sıkmamız gerekirdi ama dediğim gibi çok da önemli değil. Yaşananları abartmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıselçuk gündoğdu:

okan buruğun hareketini yediniz yani öyle mi ,yazıklar olsun size

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Haber YorumlarıMustafa Yalcin:

kavgada bas aktor osimhen hicbiryerde yok

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Haber YorumlarıSorun Suz:

elebaşını yine es geçtiler

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Haber Yorumlarıjbgfhn9q2p:

fenevli arkadaşlar sizde haklısınız psikolojiniz bozuldu eziklik nasıl bişey biraz tarif edermisiniz

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Haber YorumlarıEmrah Emir:

Okan Buruk bir de utanmadan ben bir şey yapmadım diyor, videoyu iyi izleyin Mourinho giderken eliyle "koyduk mu" anlamına gelen işaret yapıyor ağzıyla da bir şeyler söylüyor Mourinho onun üzerine burnunu sıkıyor. Yok hakemi tebrik etmiş uslu uslu arkasını dönmüş giderken saldırılmış klasik Okan işte

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Sonuca itiraz eden FB nin talebi doğrultusunda cezaları 1/4 oranına indirilir ve faturayı GS ye yüklerler, saldırı olarak 44. maddenin gereği neyse indirim uygulanmaksızın cezalar verilmeli yoksa TFF nin güvenilirliği sorgulanır

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Eğer morinyo nun adı altında edilirse TFF bu sonraki gelecek yabancı hakemler için Türk futboluna ve halkına aşağılamak için alan açar, cezalar harfiyen uygulanmalıdır kimseden çekinmeden bu milat olmalıdır

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Haber YorumlarıSelim Demir:

oğlum TFF Morinho ya ceza vermeye korkarsın sen

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