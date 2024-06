Sinop'ta Vatandaşlar Asgari Ücrete Zam Talebinde Bulundu

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta yaşayan vatandaşlar, AKP'lilerin asgari ücrette artış olmayacağına ilişkin açıklamalarına "İnsanların alım gücü zorlaştı, bu şekilde insanlar nasıl geçinecek çok merak ediyorum. Bilmiyorum artık hırsızlıklar çoğalacak, arsızlıklar çoğalacak. Artık insanlar birbirini mi yiyecek bilmiyorum" diye tepki gösterdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın temmuz ayında asgari ücrette bir artış olmayacağına yöneli açıklamalarına Sinop'ta yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşların değerlendirmeleri şöyle:

"Memur emeklilerine ve asgari ücrete ara zam gerektiğine inanıyorum"

Kenan Aral: "Asgari ücrete kesinlikle zam yapılması gerekiyor. Çünkü Ocak ayındaki fiyatlarla Temmuz ayındaki fiyatlar arasında yüzde 50 - 60, bazı kalemlerde yüzde 100'ü buldu. Haliyle 17 bin TL'lik maaş alım gücünü çok düşürdü. Onun için en kötü şartlarda 25 - 30 bin TL civarında zam yapılması gerekiyor. 100 TL'ye alınan tavuk 150 oldu, 300 TL olan kıyma et 500 - 600 oldu. Ama asgari ücret sabit. Bunun yanında kesinlikle asgari ücrete ara zam yapılması gerekiyor. Ayrıca memur emeklisi de çok mağdur. 10 - 13 bin TL maaş ile nasıl geçinecek? Ben 40 yıl kamuda çalıştım, aldığım maaşı söylemek istemiyorum. Onun için memur emeklilerine ve asgari ücrete ara zam gerektiğine inanıyorum, düşünüyorum."

"Bundan 20 - 30 yıl öncesinde alım gücü daha çok güzeldi. Ama son 20 yıldır her şey berbat"

Sezgin Küçük: "Hayat şartları çok zor, her şey çok pahalılaştı ve asgari ücrete zam yapılması gerekiyor. Bir işveren olarak da yapılması tarafındayım. Ben yaklaşık 40 yıllık esnafım, hayatımın en zor esnaflık dönemini yaşıyorum. Bundan 20 -3 0 yıl öncesinde alım gücü daha çok güzeldi. Her şey çok daha güzeldi. Ama son 20 yıldır berbat her şey. Asgari ücret açlık sınırının üzerinde olmalı bence" diye konuştu.

"Nerede bu devlet?"

İbrahim Coşkunarslan: "Tabii ki asgari ücrete zam yapılmalı çünkü hayat şartları zorlaştı. İnsanların alım gücü zorlaştı, bu şekilde insanlar nasıl geçinecek çok merak ediyorum. Bilmiyorum artık hırsızlıklar çoğalacak, arsızlıklar çoğalacak. Artık insanlar birbirini mi yiyecek bilmiyorum. Bu hayat şartlarında Allah yardım etsin ne diyelim. Bir ev kirası zaten 12 bin TL, adam 7 - 8 bin TL ile nasıl geçinsin? Bu asgari ücretin en kötü 30 bin TL olası lazım ki aç kalmayalım. Eşim çalışmasa sadece ben çalışsam nasıl geçineceğim? Nerede bu devlet?

Gülendam Tümer: "Asgari ücrete ara zam yapılması gerekiyor. Hayat şartları çok ağırlaştı, tek maaşla geçinen insanlar ev kirası, çocuk okutanlar falan hiçbir şekilde yetmiyor maaşlar. En az 35 bin TL olması lazım."

Halil Tümer: "Alım gücü düştü, şu anki maaşlarla geçinilmez yani. Türkiye şartlarına göre en azından 25 bin TL olmalı."