Osmaniye'de Benzine ve Mazota Gelen Zamlara Tepki

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, benzine ve mazota gelen zamlara tepki gösterdi. Çiftçi Soner Cankurt "Son zamanlarda bu zamlardan dolayı çiftçinin hali perişan. Mazota ise her gün zam geliyor sürekli, sürekli olarak. Vatandaş olarak çok şikayetçiyiz" dedi. Hüseyin Çalar ise "Eski günlere döneceğiz. Bir at arabası alacağız, at arabasının en azından mazotu yok benzin yok şuyu yok, buyu yok ona devam edeceğiz. Eski günler yine bundan iyiydi" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, benzine gelen 2 lira, mazota da 1 lira 68 kuruşluk zamma tepki gösterdi.

"Mazota, gübreye her gün zam"

Çiftçi Soner Cankurt şöyle konuştu:

"Son zamanlarda bu zamlardan dolayı çiftçinin hali perişan. Mazota ise her gün zam geliyor sürekli, sürekli olarak. Vatandaş olarak çok şikayetçiyiz. Çıkarttığımız ürün geçen senekinin altında. Mazota her gün zam, gübreye zam. Çiftçilik yapılmaz oldu artık bu memlekette. Böyle giderse süremez, gübre de alamam yani. Günlük mazota zam geliyor '45 lira' dedi mazot, tarlayı süremem. Dünyada düşüyor bizim ülkemizde bir uçlu yükseliyor mazot, sürekli olarak."

"At arabası alacağız"

Hüseyin Çalar ise "Eski günlere döneceğiz. Bir at arabası alacağız, at arabanın en azından mazotu yok benzini yok ona devam edeceğiz. Eski günler yine bundan iyiydi. Yemin olsun bundan iyiydi. Şimdi ben bununla 200 liralık mazot alıyorum nereye gidip geleceğim ben bununla? 200 liralık mazot ile. Nereye gidip geleceğim? Binsen olmuyor binmesen olmuyor ne yapacağız? Ne yapalım yani binmeyelim mi? Ne yapalım?" dedi.

"Bitti bitti Türkiye bitti"

Çiftçi Ertuğrul Akan "Her gün zam her gün zam çiftçi bunun altından kalkamaz oldu, Allah'tan korkun. Hiç mi düşünmüyorsunuz bu çiftçinin girdisini. Nasıl eksin buğday? Nasıl eksin mısır? Ekmeyecek kimse. Hele de Mısır'da beklenti düşük olursa bak sen. Bitti bitti Türkiye bitti, benim gözüm de bitti" diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise "Alamaz olduk bu ne ya? 50 lira olsun da bari düz olsun başı" diye konuştu.