Mustafa Yılmaz, Ordu Arıcılar Birliği'ne adaylığını açıkladı

Ordu Arıcılar Birliği'ne adaylığını açıklayan Mustafa Yılmaz, "Ordulu arıcılarımızın ve arıcılığımızın yeniden hak ettiği değere ulaşabilmesi için; problemleri çözecek yetkinlikte, güçlü karakterli, dirayetli, tuttuğunu koparan, devlet-siyaset-kamuoyu üzerinde etkisi ve sektörel iş birliğini sağlama kapasitesi yüksek olan bir yönetim anlayışı ile yenilikçi projelerimizle karşınızdayız" dedi.

Ordu Arıcılar Birliği başkanlık seçimleri, 22 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek. Mevcut başkan ile şimdilik 2 kişinin aday olacağı seçimler için, Ordu'nun Gürgentepe ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve 3. kuşak arıcı olan Mustafa Yılmaz, Ordu Arıcılar Birliği binası önünde basın açıklaması düzenleyerek, adaylığını açıkladı.

"Ordu arıcılığı sahipsiz kalıyor"

Yılmaz, burada düzenlediği basın toplantısında arıcılığın, Anadolu insanının bir geleneği olarak Türkiye'de çok eski dönemlerden bu yana yapıldığını, gezginci arıcılığın Ordulu arıcıların öngörüsü ve emeği ile 1960'lı yıllardan itibaren ülkede yaygınlaştığını belirtti. Geçen yıllarda Türkiye'nin gezginci arıcılık, bal, arı, ana arı üretiminde lider olduğunu kaydeden Yılmaz, "En iyi arıcıları çıkaran Ordu arıcılığı son yıllarda sahipsiz kalmış ve bu üstünlüklerini yitirip itibarını kaybetmiştir. Her birimiz yaylalarda-yollarda her an ölüm ile burun buruna 'ürettiğimiz ballarımızı nasıl satacağız? Borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz?' diye kara kara düşünüyoruz, mesleki geleceğimiz için enerjimiz bitiyor umudumuz azalıyor. Varlığımızı tehdit eden, çözümü üretilmeyen güncel problemlerimiz ve gelecek kaygılarımız vardır" dedi.

"Arıcılığın gelişmesi için projelerimizle geliyoruz"

Geçen yıllarda tüm Ordulu arıcıların emeği ile çok sayıda başarılı projelere imza atıldığını kaydeden Yılmaz, "Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü kurulmuş, AB hibe fonları ile ülkemizin en büyük bal paketleme ve pazarlama tesisi kurulmuş, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği(TAB) kuruculuğu yapılmış, Dünya Arıcılık Kongresi Apimondia Türkiye'ye getirilmiş, sektörümüzde dünyadaki yenilikler takip edilmiş, ulusal bal markaları oluşturulmuş ve yönetilmiş, Ordu Arıcılar Birliği olarak TAB Genel Merkez Yönetiminde devamlı temsil edilmiş, söz sahibi olarak ve problemlere çözüm olunmuştu. Bugün ise Ordulu arıcılar olarak bizler sadece geçmişimiz ile övünmek değil, yarınlarımıza güvenerek bakmak, ekmeğimizi büyütmek, mutlu olmak istiyoruz. ve bizler sessizleşmiş, kabuğuna çekilmiş, büyük düşünmekten imtina edenlerden olmamak için, Ordulu arıcılarımızın gür sesi olmak için, hep birlikte kutlu bir yola çıkıyoruz. Bizler, geçmişte bizi öncü yapan gücümüzün farkında olarak Ordulu arıcılarımızın ve arıcılığımızın yeniden hak ettiği değere ulaşabilmesi için problemleri çözecek yetkinlikte, güçlü karakterli, dirayetli, tuttuğunu koparan, devlet-siyaset-kamuoyu üzerinde etkisi ve sektörel iş birliğini sağlama kapasitesi yüksek olan bir yönetim anlayışı ile yenilikçi projelerimizle karşınızdayız" diye konuştu.

Açıklamasında, arıcıların mevcut sorunlarına değinerek, bu sorunları çözmek, arıcılığın ve Ordu balının hak ettiği değere ulaşması için çalışacaklarını kaydeden Mustafa Yılmaz, "Ailece 3 kuşaktır gezginci arıcılık yapan arıcı bir kardeşiniz olarak yaylada-yolda arıcı cefasının tümünü çeken, 2 yaşında iken Aydın'da arı çadırında yaşadığımız yangınla arıcılık gazisi olan bir kardeşiniz olarak, tüm kapıları açan, sizlere gurur yaşatan bir başkan olmak için desteğinize talibim" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Yılmaz'ın hayata geçirmeyi hedeflediği projeleri

Yılmaz, başkanlığa seçilmesi durumunda hayata geçirmeyi projelerin bazılarını ise şu şekilde sıraladı:

"-Kovan başı destek, nakliye, arıcılık malzemeleri, girdi, arı ilaçları ihtiyaçlarının disipline edilerek desteklemelerin göstermelik olmaktan çıkarılıp hak ettiği oranlara yükseltilmesi, özellikle varroa için yeni bir model ile ücretsiz toplu mücadele edilmesi,

-Hibe ve kredi temini, kredilerin ertelenmesi, hukuki gibi işlerimiz için birliğimiz içerisinde proje ve takip ekibi ile ücretsiz hizmet verilmesi,

-Yaşlanan arıcı sayısına gençlik aşısı için genç arıcılara SGK prim ve vergilerinin devlet tarafından ödenmesi için mücadele edilmesi,

-Yaylalarda ve çam balı bölgelerinde kısıtlamaların gözden geçirilmesi, en verimli ve kolay şekilde yer temini konuları, yasal alt yapı ile mücadele yöntemleri geliştirilmesi,

-Bal satışı ve pazarlama problemlerinin giderilmesi için üzerinde çalıştığımız finansal-işbirliği modeli ile bal paketleme tesisi ve BALMER'i atıl bir şirket olmaktan çıkararak; pazarda lider duruma gelecek yeni bir bal markası inşası için aktif hale getirilmesi,

-Birliğimiz bünyesinde ballarımızın satışına bir sistem getirmek için, ballarımızın paketleneceği, özgün tasarımı ile sektörde öncü olacak arıcılarımızın kendi ambalajlama malzemelerinin üretileceği bir tesis kurulması,

-Ülkemizin tek araştırma merkezi olan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü, ülke içinde ve dünyada çığır açıcı ve öncü projelere, ar-ge ve bilimsel çalışmalara imza atması, arıcılar ve üniversiteler ile işbirliği ve işlevselliğinin yeniden güncellenerek hareket kabiliyeti kazandırılması gerektiği,

-Doğru arı ırkı, hastalıklara dayanıklı genç anaarı, performansı güçlü arı kolonileri, doğru yerde doğru zamanda seçilmiş yaylanın arıcılığın temel taşı olduğunu bilerek; tescil olacak Ordu arısını fon-devlet-finansal işbirlikleri olan bir proje ile üretip faal arıcılara damızlık ihtiyaçları oranında ücretsiz ya da sembolik ücret ile verilmesi çalışmalarımızın sürdüğü,

-5 yılda bir yenilenen silah ruhsatları için, Arıcılık Kayıt sistemi (AKS) aktif devam eden arıcılarımıza ruhsat harcı ücretlerinde indirim yapılması, sağlık raporu gibi bürokratik işlemler konusunda öncelik ve imtiyaz tanınması için yetkili tüm kurumlar nezdinde görüşmeler gerçekleştirilmesi,

-Ordu arıcılarının ve arıcılığının geçmişi, envanteri çıkarılıp yazılı ve görsel kaynak niteliğinde Ordu arıcılığı hafızasının oluşturulması gerekmektedir."

Basın açıklamasında yüzlerce Ordulu arıcı da hazır bulundu. - ORDU