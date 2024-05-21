Muş'ta Hacı Adaylarına Seminer Verildi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Müftüsü Abdurahman Gündüz tarafından kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına seminer verildi.

Zafer Mahallesi'ndeki Seyid Ahmed Camisi'nde gerçekleştirilen seminerde, Bulanık İlçe Müftüsü ve Kafile Başkanı Gündüz ile il müftülüğünden görevlendirilen din görevlileri tarafından hacı adaylarına hacca gitmeden önce ve hac yolculuğu esnasında yapılması gerekenler, haccın mahiyeti, maddi ve manevi hazırlık boyutu anlatıldı.

Hac yolculuğunun diğer yolculuklardan farklı olduğunu belirten Gündüz, bütün ibadetlerde olduğu gibi hac ibadetinde de asıl gayenin Allah rızasına ulaşmak, sabır ve sebat ederek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak olduğuna vurgu yaptı. Gündüz, "Hazreti Peygamberimiz (S.A.S.) 'Kim Allah için hacceder de (Allah'ın Rızasına Uymayan) kötü söz ve davranışlardan ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, annesinden doğduğu günkü gibi (Günahlardan Arınmış Olarak Hacdan) döner' diye buyurmuştur. Rabbim bizleri bu müjdeye nail olanlardan eylesin" dedi.

Yapılan bilgilendirmenin ardında sağlık görevlileri tarafından hacı adaylarına aşıları yapılarak bilgiler verildi. - MUŞ