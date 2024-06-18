Döviz büroları bayramda açık mı? Sorusu, Bayramda Döviz bürolarında işlem yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılmakta ve merak edilmektedir. Döviz bürolarında işi olan vatandaşlar hafta sonu, Cumartesi-pazar günleri, Döviz büroları çalışıp çalışmadıklarını merak ediyor. Peki, Döviz büroları bayramda açık mı? Döviz büroları kurban bayramında kapalı mı, açık mı?

DÖVİZ BÜROLARI BAYRAMDA AÇIK MI?

Döviz büroları bayramda ve resmi tatillerde kapalıdır. Buna göre Döviz büroları bayramda hizmet vermemektedir. Döviz büroları genel itibariyle cumartesi ve pazar günleri yani hafta sonu kapalı durumdadır. Genel olarak dememizin sebebi bazı döviz bürolarının cumartesi ve pazar günleri de hizmet sunmakta ısrar etmeleridir. Ancak bunların sayısı oldukça azdır.,

DÖVİZ BÜROSU KAÇTA AÇILIR?

Ülkemizde hizmet vermekte olan döviz büroları sabah saat 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlarlar ve akşam saat 19:00 ile 20:00 saatleri arasında kapanırlar. Kapanış saatlerinin farklı olması özel sektörde hizmet veren kurumlar olmalarından kaynaklanmaktadır. Ancak 20:00'dan sonra açık olmaları da ayrıca yasaktır. Döviz büroları sabahları Merkez Bankası ile beraber açılır. Çünkü piyasalar da bu saatte açılmakta ve anlık döviz kurları düşerek işlemler başlamaktadır.